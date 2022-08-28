Російський опозиціонер: Такі олігархи, як Фрідман, прямо відповідальні за свавілля, яке творить Путін

Шендерович: «Аби врятувати залишки капіталу. Авен із Фрідманом з деяких пір дуже полюбили Україну»

Російські олігархи сьогодні не є елітою у європейському політичному сенсі, адже вони не впливають на ухвалення рішень у Кремлі. Водночас олігархи, навіть якщо вони заявляють про свою підтримку України, є прямо відповідальні за свавілля, яке творить російський диктатор. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив відомий російський публіцист та опозиціонер Віктор Шендерович.

«Абрамович, Дерипаска, Авен, Фрідман – давно не еліта. Це такі ж васали, тільки зі списку Forbes. Еліта – це люди, які можуть щось вирішувати та змінювати, а такої еліти сьогодні в Росії немає. Ті люди, які сиділи і кивали на засіданні Радбезу, – це нинішня, але еліта в лапках, яка нічого не вирішує. Це васали, зовсім прибиті страхом. Тільки не тим страхом звичайного росіянина, якого поліцейський потягне до якогось суду, а конкретним страхом негайної помсти, бо на кожного з них пуди карних справ», – зазначив він.

Водночас Шендерович зазначив, що декілька «темних конячок», які можуть вплинути на Путіна та ухвалення його рішень.

«Є кілька людей на кшталт братів Ковальчуків (бізнесмени Юрій та Михайло Ковальчуки вважаються найбільш наближеними до Путіна, мають значні активи у банківському та медіабізнесі – «Главком»), якихось темних конячок та сірих кардиналів, які можуть вплинути на Путіна та на ухвалення рішень. Але еліти у європейському політичному сенсі сьогодні в Росії немає. Яка еліта може бути у Північній Кореї?» – наголосив публіцист.

Російський опозиціонер також зазначив, що російські олігархи, які заявили про свої наміри стати посередниками між Росією та Заходом, також є прямо відповідальними за злочини Путіна.

«Роман Абрамович, звичайно, хотів би бути посередником і стати в нагоді Заходу, аби врятувати залишки капіталу. І Авен із Фрідманом з деяких пір дуже полюбили Україну, звісно. Причому вони прямо відповідальні за свавілля, яке творив Путін», – сказав Шендерович.

Нагадаємо, раніше російський олігарх Фрідман виступив проти війни з Україною. А нещодавно стало відомо, що Україна заарештувала активи російського олігарха Фрідмана на понад 12 млрд грн.

Також раніше з'явилася інформація, що із російських олігархів, які входять до рейтингу Forbes-2022, шестеро не потрапили під санкції США. П'ятеро з них також не перебувають під санкціями Євросоюзу та двоє – Великої Британії.