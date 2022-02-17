Школярів будуть навчати розрізняти російські фейки – Ткаченко

Міністерство освіти вже розіслало рекомендації у школи з медіаграмотності

Ткаченко: «Наразі інформаційні атаки з боку РФ відбуваються щодня»

Протягом 17 та 18 лютого в усіх школах України пройдуть уроки з медіаграмотності. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в Telegram.

Міністр зазначив, що такі уроки відбудуться вперше в Україні.

Ткаченко відзначив, що в умовах російської інформаційної війни уроки з медіаграмотності є надзвичайно важливими. «Урок не просто символічний. Наразі інформаційні атаки з боку РФ відбуваються щодня. Ми – в епіцентрі дезінформації. Медіаграмотність – одна з ключових навичок, якою можуть користуватися всі люди, починаючи змалечку. Для того, щоб запобігти поширенню маніпуляцій, фейків. І, звичайно, для розвитку інформаційної гігієни, критичного мислення та внутрішнього фільтру споживання інформації. Медіаграмотність – один з найбільш ефективних захистів від дезінформації», – написав міністр.

Як пише Ткаченко, міністерство освіти вже розіслало рекомендації у школи. Перелік матеріалів для вчителів буде також розміщений на сайті проєкту «Фільтр».

Нагадаємо, бойовики, які обстріляли дитсадок у Станиці Луганський, ліплять фейки про українську армію. Як повідомлялося, Державна прикордонна служба закликала українців не вестись на російські фейки, зокрема щодо нібито запровадження обмежень виїзду за кордон громадян призовного віку.