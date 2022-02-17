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    Бойовики, які обстріляли дитсадок у Станиці Луганський, ліплять фейки про українську армію

    За попередніми даними, в результаті обстрілу постраждали двоє людей - Бойовики, які обстріляли дитсадок у Станиці Луганський, ліплять фейки про українську армію
    За попередніми даними, в результаті обстрілу постраждали двоє людей
    фото: Операція об'єднаних сил/Facebook

    Персонал закладу було евакуйовано з місця події

    Обстрілявши з міномета дитячій садок у Станиці Луганській, що на підконтрольній українській владі частині Луганської області, бойовики незаконних збройних формувань «ЛНР» та «ДНР» зайнялися розповсюдженням у підконтрольних їм групах у соціальних мережах пропаганди про «звірства українських карателів».

    У підконтрольних пропагандистам бойовиків пабліках та Telegram-каналах окупанти поширюють інформацію про, нібито, обстріл українськими військовими околиць Луганська, внаслідок якого, начебто, одна з мін поцілила у дитячий садок на околицях окупованого міста.

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    Зі свого боку ЗСУ повідомляють, що окупаційні війська здійснили обстріл населеного пункту Станиця Луганська, що на Луганщині. В результаті застосування терористами важкого артилерійського озброєння снаряди потрапили у споруду дитячого садочку. За попередніми даними двоє цивільних осіб отримали контузії. Також ушкоджень зазнала й комунальна інфраструктура – половина населеного пункту залишилася без електроживлення.

    Раніше повідомлялося, що так звана «Народна міліція ЛНР» звинуватила Збройні сили України у суттєвому загостренні ситуації на лінії бойового зіткнення у Луганській області. Вранці представник бойовиків Ян Лещенко записав відеозвернення у якому заявив, що ЗСУ «здійснюють спроби ескалації конфлікту».

    Коли брехню пропагандистів було викрито,

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    Теги: ЗСУ обстріл дитячий садок інфраструктура
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    Бойовики, які обстріляли дитсадок у Станиці Луганський, ліплять фейки про українську армію