Україна звернулася до Радбезу ООН через можливе визнання «Л/ДНР»

Київ просить завтра винести питання на обговорення

Україна звернулася до Ради безпеки ООН через можливе російське визнання так званих «Донецької та Луганської народних республік». Київ просить винести це питання на обговорення 17 лютого. Про це повідомив у Twitter міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Україна офіційно звернулася до Ради безпеки ООН з ініціативою обговорити постанову Держдуми РФ про визнання так званих «Л/ДНР», яка підриває Мінські домовленості та процес мирного врегулювання. Закликаємо розглянути це на засіданні щодо імплементації мінських домовленостей 17 лютого», – зазначив він.

Нагадаємо, 15 лютого Держдума визнала «ДНР» та «ЛНР». В українському МЗС нагадали, що визнання «Л/ДНР» не матиме жодних правових наслідків.

Через рішення Держдуми Україна звернулась із закликом до ОБСЄ. «У зв'язку з сьогоднішнім зверненням російського парламенту про визнання так званих «Л/ДНР», делегація України в Тристоронній контактній групі звернулася до Спеціального представника чинного глави ОБСЄ в Україні, представника ОБСЄ в ТКГ з ініціативою терміново скликати позачергові консультації ТКГ», – йдеться в повідомленні.

Як стало відомо, президент РФ Володимир Путін отримав звернення Держдуми про визнання «Л/ДНР». Однак, в Кремлі вважають, що це не корелюється з Мінськими угодами.

Згодом український дипломат пояснив, як Путін використає визнання «Л/ДНР».