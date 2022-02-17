  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Євген Магда
рус
    Думки вголос

    Єдність дає нам більше шансів на ефективний опір

    • Євген Магда

      директор Інституту світової політики

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Зеленському треба розуміти, що Україна має диктувати свої умови у цьому конфлікті - Єдність дає нам більше шансів на ефективний опір
    Зеленському треба розуміти, що Україна має диктувати свої умови у цьому конфлікті
    фото: president.gov.ua

    Росія не виконала жодної умови Мінських угод з моменту їх підписання

    Події останніх днів дали змогу скласти достатньо повне уявлення про плани Путіна щодо України. В них немає для громадян нашої країни оптимістичного сценарію, тому потрібні консолідація та порозуміння.

    Візити Еммануеля Макрона та Олафа Шольца (учасників Нормандської четвірки) до Москви та Києва засвідчили, що лідери провідних європейських країн зовсім не проти вирішити конфлікт на сході України за рахунок нашої держави.

    Невипадково західна преса повідомила, що французький президент обговорював з російським колегою «фінляндизацію» України, не узгодивши попередньо цей процес з колегами по НАТО. Німецький канцлер отримав обіцянку Володимира Зеленського забезпечити підготовку для обговорення у ТКГ законопроєктів з політичного компоненту Мінських домовленостей.

    Не зайвим буде нагадати, що протягом семи років після підписання документу у Мінську так і не втілено перший і базовий пункт домовленостей – тривале припинення вогню. Не зовсім зрозуміло, як в таких умовах можна намагатися здійснювати політичні кроки. До того ж представники Міжнародного Червоного Хреста так і не отримали доступу до українських полонених на Донбасі попри досягнуті під час Паризького саміту Норманді у грудні 2019 року домовленості.

    Росія вирішила загострити ситуацію. Державна Дума звернулася до Путіна з закликом визнати незалежність ОРДЛО

    У такий спосіб РФ фактично демонструє світові власну готовність йти на подальшу ескалацію ситуації у відносинах з Україною. Заради цього Кремль готовий пустити під укіс Мінські домовленості, адже нагнітання напруженості на Донбасі вкладається в стратегію Путіна з боротьби за відновлення геополітичної значущості Росії.

    Мета Кремля очевидна: добитися від України не лише виконання Мінських домовленостей за кремлівським алгоритмом, але і скасування власних євроатлантичних планів. Російські стратеги вважають членство України в НАТО дуже серйозним для себе викликом, тому будуть боротися проти нього, лякаючи військовим наступом, здійснюючи кібератаки та намагаючись спричинити дестабілізацію всередині українського суспільства.

    Ми всі потребуємо реальної, а не лубочної консолідації за принципом «Хапай мішки – вокзал рушає», консолідації, заснованої на національних інтересах, а не прояві любові та відданості Володимиру Зеленському. І чим швидше це усвідомлять в українському політикумі, тим більше наша держава матиме шансів на ефективний опір.

    Читайте також:

    Джерело: site.ua

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: НАТО війна незалежність ОРДЛО держава
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Михайло Маслій
    Михайло Маслій

    історик української естради

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Віктор Каспрук
    Віктор Каспрук

    політолог

    Дмитро Ярош
    Дмитро Ярош

    Народний депутат 8 скликання

    Єпископ Євстратій (Зоря)
    Єпископ Євстратій (Зоря)

    Речник Священного Синоду ПЦУ

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Єдність дає нам більше шансів на ефективний опір