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    Думки вголос

    США почали грати з Росією за її правилами

    Воювати з Україною &ndash; це не труси Навальному &laquo;Новачком&raquo;&nbsp;мазати - США почали грати з Росією за її правилами
    Воювати з Україною – це не труси Навальному «Новачком» мазати

    Кремль підірвався на власній гранаті

    Мовою оригіналу

    Все-таки администрация Байдена гениально троллит Кремль. Кремль такой: «Ща нападем! Ща как врежем! Уступайте нам, если не хотите войны».

    Администрация Байдена: «Они сейчас нападут! Но мы стоим твердо! Вот наши предложения, хотите – принимайте, хотите – нет!»

    И чего теперь делать Кремлю? Конечно, принимать.

    Всю свою жизнь СССР готовился к войне, а для США не это было самым главным. СССР производил танки и пушки, ракеты и бомбы, и кричал, что империалисты вот-вот нападут. А США все, конечно, тоже производили, но в первую очередь – развивали экономику. И, в конце концов, когда размер обоих экономик стал несопоставим (советская-то надорвалась на вооружениях), Рональд Рейган взял и объявил «Звездные войны».

    И тогда СССР обанкротился. Оказалось, что советская промышленность, иссушенная оборонкой, не смогла соревноваться с США, когда они врубили форсаж.

    В истории с войной с Украиной мы наблюдаем что-то похожее, но только по части пиара.

    Вот уж полвека, как все страны-изгои самоутверждаются за счет США. Так принято.

    Ираны, Суданы и Венесуэлы жгут американские флаги, их пропагандисты исходят на крик: «Ща как врежем!», а США отворачивают голову с олимпийским спокойствием. А все вопли до вершины Капитолийского холма не долетают. Там серьезные политики заняты единственной вещью, которая их волнует, а именно – выборами. Поэтому лаять на Капитолий легко и удобно. Как на бумажного тигра.

    После ухода США из Афганистана Кремль, судя по всему, решил не упустить момент. Он начал перебрасывать к Украине войска, нагнетая военную истерию и козыряя собственной непредсказуемостью. Штатные кремлевские пропагандисты рассказывали, как от Флориды останется ядерный пепел, патриотические телемагнаты пророчили победу в 48 часов.

    На самом деле, было очень трудно представить себе, чтобы Кремль открыто двинул танки на территорию Украины, предваряя – как теперь утверждают неназванные источники из Белого дома, – эту «ужасную кровавую кампанию» «двумя днями воздушных бомбардировок». Для того чтобы усомниться в этом, не надо было быть военным специалистом, умеющим считать батальонно-тактические группы.

    Просто это – не манера Кремля.

    Он предпочитает воевать так, чтобы можно было все списать на добровольцев, «шахтеров и трактористов». Предпочитает наносить удар исподтишка, раньше, чем Запад опомнится и выработает единое мнение: аннексия Крыма и российско-грузинская война случились, именно когда их не ждали.

    Предпочитает воевать так, чтобы всякую победу (например, взятие Пальмиры) можно было бы показать по телевизору, а всякое поражение (например, гибель тех же российских наемников от американских воздушных ударов под Дейр-аз-Зором или от турецких «Байрактаров» в Сирии и Ливии) можно было обойти полным молчанием.

    А танковые колонны, брошенные на штурм Киева, молчанием не обойдешь и на трактористов не спишешь.

    Чем именно кончится для Кремля открытое военное вторжение в Украину? Займет ли российская армия Киев за 48 часов или встретит ожесточенное сопротивление, которое станет для Москвы военной, имиджевой и политической катастрофой?

    Ответ: это неизвестно, и это и есть самое главное.

    Это и есть главная особенность настоящей войны: ее исхода никто не знает. «Передайте царю Крезу: перейдя через Галис, он разрушит великое царство». Какое царство будет разрушено – неясно. Именно поэтому в Кремле и не любят настоящей войны и предпочитают ей войну гибридную, в которой главное не победить, а соврать.

    В итоге Кремль подорвался на собственной гранате.

    Он бряцал оружием и торговал собственной непредсказуемостью, он выкатил ультиматум, уверенный, что с главной, важной для России частью ультиматума согласятся, и это можно будет выдать за победу.

    Но оказалось, что в эту игру – игру фальшивой угрозы войной – могут играть двое. Что ультиматум Кремля никого не испугал. Что Запад начал поставлять Украине «Джавелины» и «Стингеры». Эти поставки ежедневно увеличивают цену вероятного вторжения, а главное – приковывают к нему внимание всего мира. И самое главное – из Белого дома потоком хлынули утечки и даже прямые цитаты о том, что Кремль вот-вот вторгнется в Украину. Байден даже дату назвал: 16 февраля.

    Почему 16 февраля?

    Очень просто. Потому что на этой неделе Россия получит окончательные американские предложения. Если Путин не желает воевать, ему не останется ничего другого, кроме как их принять, и Байден выйдет из этой истории победителем, который предотвратил ужасную войну. Очень полезно после позорного ухода из Афганистана.

    Это позиция выгодна для США, они открыто поднимают ставки, в том числе и для того, чтобы привести к единому знаменателю колеблющихся европейских союзников.

    Кремль оказался в ловушке собственного изготовления.

    Воевать с Украиной – это, знаете ли, не мазать трусы Навальному «Новичком».

    Это даже не перевести с чеченского обещание отрезать головы. Это дело серьезное. В России есть традиция маленьких победоносных войн. Ее итоги не вдохновляют. Разумеется, можно повысить ставки, признать «ДНР» и «ЛНР», как это только что попросила сделать Дума, но понимаете, в чем дело? Ведь если мы признаем независимость «ДНР» и «ЛНР», то мы уж точно не сможем требовать выполнения Минских соглашений.

    Если Кремль начнет войну, он проиграет войну. Если не начнет – потеряет лицо. Циничный расчет заключается в том, что Запад ничего не теряет. Если Кремль действительно так нерационален, что собирается воевать, то Западу гораздо лучше, если эта война начнется на территории страны, которая не является членом НАТО. С военной точки зрения это позволит нанести России поражение чужими руками и отделаться поставками военной техники, не теряя на поле боя собственных граждан, что всегда приводит к падению рейтинга выборного политика. Конечно, война в Украине, с точки зрения Запада, – это плохо, но это лучше, чем если, к примеру, Кремль оттяпает Нарву и пригрозит НАТО ядерной войной, если те вздумают защищать территорию своего члена.

    США начали играть с Кремлем по его же правилам и, надо сказать, играют блестяще.

    Единственное, что меня смущает, что прежний олимпийский игнор был сверхдержаве как-то больше к лицу.

    Вся эта свистопляска с утекшими планами вторжения и тремя, нет, четырьмя, нет, шестью источниками из Белого дома, попахивает нехорошо.

    Получается, что Кремль вместо того, чтобы бороться с бедностью или замечать, что доносящиеся из Чечни обещания резать головы подрывают его же собственную монополию на насилие, сажает подростков за взрыв здания ФСБ в «Майнкрафт». А США вместо того, чтобы бороться с реальными угрозами вроде Китая, Ирана или Афганистана, борются с тем, с чем бороться легко и приятно: с глобальным потеплением, сексизмом, расизмом, ну и до кучи с Кремлем.

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    Джерело: Новая Газета

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    Теги: Росія США НАТО війна путінський режим
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    США почали грати з Росією за її правилами