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    Прикордонники спростували черговий фейк російської пропаганди

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    ДПСУ спростувала фейк РФ про обмеження виїзду для українців призовного віку - Прикордонники спростували черговий фейк російської пропаганди
    ДПСУ спростувала фейк РФ про обмеження виїзду для українців призовного віку
    фото: Державна прикордонна служба України

    Держприкордонслужба не обмежуватиме виїзд для українців призовного віку

    Державна прикордонна служба закликала українців не вестись на російські фейки, зокрема щодо нібито запровадження обмежень виїзду за кордон громадян призовного віку. Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, повідомляє Укрінформ.

    «ДПСУ звертається до громадян не вестись на провокації, які розганяються РФ та її маріонетками. Держприкордонслужба жодним чином не обмежувала та не приймала рішення про обмеження у праві вільного пересування громадян. Ми не керуємося ні віком, ні статтю громадян, яких нібито планують обмежити у праві пересування. Прикордонники діють виключно у рамках чинного законодавства», – сказав Демченко.

    За його словами, заяви про нібито обмеження виїзду для українців призовного віку – це провокація, розрахована на дестабілізацію ситуації в Україні.

    У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки нагадали, що окупаційна влада обмежила рух людей через лінію розмежування.

    Заяви щодо обмеження виїзду за кордон українців призовного віку лунають не вперше. У 2018 році таку дезінформацію розповсюджували російські посадовці.

    Російські медіа поширили заяву з посиланням на окупаційну адміністрацію, що нібито голова ДПС України видав наказ про обмеження виїзду з України військовозобов’язаних чоловіків віком від 18 до 45 років.

    До слова, на початку 2024 року в Україні хочуть запровадити альтернативу для строкової служби. Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков. Урядовець каже, що на першому етапі призов зберігатиметься, але альтернативою строкової служби буде короткострокова інтенсивна військова підготовка, яка триватиме 3-4 місяці.

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    Теги: прикордонники Росія Держприкордонслужба ФСБ пропаганда Олексій Резніков кордон Андрій Демченко
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    Прикордонники спростували черговий фейк російської пропаганди