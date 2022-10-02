Штормовий вітер та дощі: прогноз погоди в Україні на 2 жовтня

Оголошено штормове попередження на Правобережжі країни

Погода в Україні сьогодні, 2 жовтня погіршиться. Очікуються дощі та шквальний вітер на Правобережжі країни. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, сьогодні в країні хмарно з проясненнями. Часом дощ, вночі у західних і північних областях, а вдень на Лівобережжі, крім Луганської області, місцями значний дощ. Подекуди гроза.

При цьому прогнозують південний вітер з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, а вдень на Правобережжі пориви 15-20 м/с.

Стовпчики термометрів в середньому вночі становитимуть +9 +14, а вдень +13 +18 градусів. При цьому у південній частині та східних областях вночі буде +12 +17, а вдень +18 +23 градуси.

На високогір'ї Карпат впродовж доби +4 +9 градусів, а в Криму до +26.

Сьогодні в Києві та області хмарно з проясненнями. Часом дощ, вночі по області місцями значні опади.

Вітер південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, а вдень пориви 15-20 м/с.

Температура повітря у Києві вночі становитиме +10 +12, вдень підніметься до близько +15 градусів.

Нагадаємо, погода у жовтні буде дощовою, а вже у середині місяця в Україні можливий сніг. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

За прогнозом синоптика, температурний фон у жовтні прогнозується в межах норми, місцями вище за норму на 1-2 градуси. Середньомісячна температура, за розрахунками Українського гідрометцентру, опиниться в межах +6…+9 °С, у південній частині +10…+11 °С.

Також синоптики розповіли, якою буде цьогорічна зима в Україні.