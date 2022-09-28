Що буде з «Північними потоками» після аварії: прогноз німецьких спецслужб

Правоохоронні органи Німеччини та розвідка вважають, що пошкодження трубопроводів стало наслідком диверсії

У Німеччині припускають, що пошкоджені труби газопроводів «Північний потік-1» і «Північний потік-2» стануть непридатними після того, як із них вийде газ. Якщо швидко їх не відремонтувати, велика кількість солоної води потрапить у газопровід та роз'їсть його зсередини, пише Tagesspiegel з посиланням на джерела в урядових колах, де зараз оцінюють ймовірні наслідки аварії.

Правоохоронні органи Німеччини та розвідка вважають, що пошкодження трубопроводів стало наслідком диверсії.

Організувати таку атаку складно, тому джерела видання кажуть, що її міг здійснити тільки «державний актор». Співрозмовники видання припускають, що це могла зробити Росія, але її мотив незрозумілий.

Одна з теорій полягає в тому, що вибухівку заклали водолази. Швидкість витоку газу з газопроводу свідчить про значний розмір пошкоджень, а тому в труби може потрапити надзвичайно велика кількість солоної води.

Німеччина намагається встановити, що саме сталося, разом із Данією та Швецією, але пошукові роботи ускладнюються значною глибиною пошкоджених ділянок – вона сягає 70-80 метрів.

Нагадаємо, раніше оператор «Північного потоку» Nord Stream AG оголосив, що на трьох нитках газопроводів системи у Балтійському морі виявлено одночасні руйнування. У компанії підкреслили, що йдеться про безпрецедентне явище, всі інциденти сталися в один і той же день.

За день до оголошення про витік газу на російських газопроводах «Північний потік» і «Північний потік-2» шведський національний сейсмологічний центр зареєстрував потужні підводні вибухи.

Збройні сили Данії опублікували фото та відео з місця витоку газу на «Північному потоці». За даними данських військових, пошкодження на обох нитках «Північного потоку» сталося на північному заході від острова Борнгольм, а на одній з ниток «Північного потоку-2» – на півдні. Влада Данії не виключає, що причиною витоку газу може бути диверсія.

Як відомо, газопровід «Північний потік-2» із Росії до Німеччини було добудовано восени 2021 року, але так і не запущено. 22 лютого Німеччина зупинила процес його запуску у відповідь на визнання Росією незалежності самопроголошених «ДНР» та «ЛНР».

Водночас газопровід «Північний потік» продовжував роботу і після початку російського збройного вторгнення в Україну.