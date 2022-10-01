До чого готуються ЗСУ у жовтні: прогноз РНБО

ЗСУ очікують ескалацію та готові до цього – Данілов

Найближчим часом в Україні на фронті слід очікувати ескалації. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону «Єдині новини».

За словами Данілова, ескалація на фронті відбудеться через те, що в Росії провели мобілізацію і окупанти будуть намагатися робити певні кроки. Але, як запевнив Данилов, Збройні Сили України готові до будь-якого розвитку подій.

«Росія намагатиметься завдати максимальної шкоди. Але і ми віримо в наші ЗСУ, ми розуміємо, що відбувається на фронті... Ми вдячні всім, хто на Харківському, Луганському напрямках рухається вперед. Вдячні тим, хто захищає Донецький напрямок та інші. Ми розуміємо, що відбувається на фронті. Наші війська готові до будь-якого розвитку подій. Ми вважаємо, що найближчим часом буде спроба ескалації з боку РФ, адже у них відбувається мобілізація», – заявив Данілов.

Водночас він зазначив, що у керівництва України є і розуміння того, що найближчим часом буде чекати Росію. При цьому Данілов висловив упевненість, що у РФ жінки можуть стояти в авангарді протестів.

«Зараз протестний рух набирає обертів на Кавказі. Жінки розуміють, що їхніх чоловіків і дітей відправляють в Україну, де їх знищать», – сказав секретар РНБО.

Нагадаємо, у зв’язку з суттєвою нестачею людських ресурсів, в першу чергу, офіцерських кадрів, російське військове керівництво вимушене передчасно задіяти курсантів військових училищ.

Тим часом начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов вважає: не слід боятися мобілізація в Росії, адже вона лише пришвидшить поразку країни-агресора у війні проти України.

Також Буданов спрогнозував, що взимку війна значно стихне, а навесні відбудеться вихід на межі України 1991 року.