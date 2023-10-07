Сильний вітер та заморозки: синоптики попередили про різке погіршення погоди

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища

У суботу в Україні очікуються сильні пориви вітру. У північній та північно-східній частині країни місцями підуть невеликі та помірні дощі. А вже через кілька днів варто чекати на заморозки. Про це повідомив Укргідрометцентр.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Так, 7 жовтня вдень в Україні, крім Закарпаття та південно-східних областей, пориви вітру сягнуть 17-22 м/с (І рівень небезпечності).

А 9-10 жовтня в Україні, крім південної частини, в більшості областей на поверхні ґрунту (в Карпатах у повітрі) очікуються заморозки 0-5° (І рівень небезпечності).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Синоптики звертають увагу, що на Київщині також очікуються заморозки, але у столиці їх не буде.