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Сильний вітер та заморозки: синоптики попередили про різке погіршення погоди

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Сильний вітер та заморозки: синоптики попередили про різке погіршення погоди
Через декілька днів в Україні очікуються заморозки
фото: Pixabay

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища

У суботу в Україні очікуються сильні пориви вітру. У північній та північно-східній частині країни місцями підуть невеликі та помірні дощі. А вже через кілька днів варто чекати на заморозки. Про це повідомив Укргідрометцентр.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Так, 7 жовтня вдень в Україні, крім Закарпаття та південно-східних областей, пориви вітру сягнуть 17-22 м/с (І рівень небезпечності).

Сильний вітер та заморозки: синоптики попередили про різке погіршення погоди фото 1

А 9-10 жовтня в Україні, крім південної частини, в більшості областей на поверхні ґрунту (в Карпатах у повітрі) очікуються заморозки 0-5° (І рівень небезпечності).

Синоптики звертають увагу, що на Київщині також очікуються заморозки, але у столиці їх не буде.

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Теги: прогноз погоди вітер дощ

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