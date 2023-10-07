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Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 7 жовтня

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 7 жовтня
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

7 жовтня в Україні будуть сильні пориви вітру

В Україні 7 жовтня передбачається хмарність з проясненнями без істотних опадів. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В Україні в суботу опадів майже не передбачається. Лише на Волині та Рівненщині вночі місцями можливий невеликий дощ. На півночі та північному сході вдень можуть пройти невеликі помірні дощі.

Вітер південно-західний, досягатиме швидкості 7-12 м/с. Уночі в західних областях та протягом дня в Україні, крім Закарпаття та південно-східних областей, можливі пориви вітру зі швидкістю до 17-22 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 5-10°. У Криму та на узбережжі морів сягатиме до 13°, а на сході та північному сході країни очікується 2-7°. Протягом дня прогріється до 14-19°, а на Півдні, Закарпатті та місцями на Прикарпатті до 18-23°. На високогір'ї Карпат стовпчики термометра вночі покажуть 1-6° тепла, а протягом дня піднімуться до 5-10°.

Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 7 жовтня фото 1

На Київщині хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, а протягом дня може пройти невеликий дощ.

Вітер матиме південно-західний напрямок та швидкість до 7-12 м/с. Удень можливі пориви до 17-22 м/с.

Уночі температура в області коливатиметься в межах від 5 до 10°, а вдень підніметься до 14-19°. У столиці стовпчики термометрів покажуть 7-9° вночі й 15-17° вдень.

7 жовтня протягом дня в Україні, крім Закарпаття та південно-східних областей, будуть сильні пориви вітру: швидкість від 17 до 22 м/с. Попереджають про жовтий рівень небезпеки.

Теги: повітря прогноз погоди погода

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