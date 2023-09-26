Тепло, місцями туман: прогноз погоди на 26 вересня

Вдень очікується тепла погода: 23-28°C

26 вересня, в Україні очікується тепла погода. На більшій частині території країни передбачається невелика хмарність та відсутність опадів. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Протягом ночі та ранку у західних та північних областях можливий туман. Вітер матиме північно-східний напрямок зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 9-14°C, в південній частині країни - 13-18°C. Вдень очікується тепла погода: 23-28°C, а на Прикарпатті - 17-22°C.

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Сьогодні, 26 вересня, на Київщині очікується сприятлива погода. Небо буде майже безхмарним, опадів не передбачається. Протягом ночі та ранку можливий туман у деяких районах.

Вітер буде північно-східний зі швидкістю 3-8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від 9 до 14°C, а вдень підніметься до 23-28°C по області. У столиці, Києві, очікується невеликий спад температури вночі до 12-14°C, а вдень стовпчик термометра покаже 25-27°C.