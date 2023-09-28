Тепло і без опадів: прогноз погоди на 28 вересня

У західних і Житомирській областях можливий туман

У четвер, 28 вересня, очікується суха та тепла погода в Україні. Однак місцями синоптики прогнозують сильні пориви вітру. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Небо буде малохмарним та без опадів. Лише у західних і Житомирській областях можливий туман вночі та вранці.

Вітер північно-східний (у західних областях – південно-східний), 5-10 м/с. Вдень у Приазов'ї місцями пориви можуть сягнути 15-20 м/с.

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Температура повітря вночі становитиме +9-14° за Цельсієм. Протягом дня більшість території прогріється до +23-28°. Найтепліше буде на півдні країни: вночі +13-18°, вдень +23-28°. У Карпатах очікуються найпрохолодніші показники: 6-11° тепла вночі та 17-22° вище нуля вдень.

28 вересня на Київщині очікується незначна хмарність, без опадів. Північно-східний вітер буде дмухати зі швидкістю 5-8 м/с. Також слід зауважити, що синоптики вказують на надзвичайно високий рівень пожежної небезпеки.

Вночі температура повітря сягатиме +10-12° за Цельсієм в Київській області, а вдень очікується підйом до +23-28°. У місті Києві нічна температура складе +10-12°, а вдень очікується до +24-26°.