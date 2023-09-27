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Тепло і без опадів: прогноз погоди на 27 вересня

Діана Гасюк
glavcom.ua
Тепло і без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
фото: glavcom.ua

Прогнозується невелика хмарність по всій території України

У середу, 27 вересня, у Україні очікується тепла погода, без опадів. Температура підніметься до +30°, повідомив Укргідрометцентр.

Прогнозується невелика хмарність по всій території України, без опадів. Вночі та рано вранці в західних областях можливі місцями тумани. Вітер буде північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря уночі українських областей коливатиметься від +9°C до +14°C. Протягом дня більшість території прогріється до +23°C-+28°C. Найтепліше очікується на півдні країни: ночі +13°C-+18°C, денна температура +25°C-+30°C. В Карпатах найнижчі температури прогнозуються вночі: від +6°C до +11°C, а вдень стовпчики термометрів піднімуться від +17°C до +22°C.

Тепло і без опадів: прогноз погоди на 27 вересня фото 1

В столиці та області буде невелика хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Вітер північно-східний, 5-8 м/с.

В Київській області вночі температура буде +9-14°, вдень підніметься до +23-28°. В Києві вночі стовпчики термометрів покажуть +12-14° тепла, а вдень - 24-26° тепла.

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Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр повітря вітер традиції свято погода

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