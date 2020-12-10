Вбивство чеченського командира у Берліні: дружина Саакашвілі виявилась важливим свідком

У день вбивства Cандра Рулофс була в Берліні, і вбитий чеченський командир Хангошвілі планував зустріч із нею

У Вищому земельному суді Берліна триває процес у справі про вбивство колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі. Дружина колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі виявилась важливим свідком, пише Deutsche Welle.

Це вбивство скоїли в німецькій столиці торік у серпні. Як заявив федеральний прокурор Рональд Ґеорґ, завдання «ліквідувати жертву» кілер отримав від влади РФ. Російська влада це заперечує.

У середу, 9 грудня, на суді виступали керівники слідчих груп земельного та федерального відомств у кримінальних справах.

Одним із важливих свідків берлінський слідчі назвали дружину колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі Сандру Рулофс – у день вбивства вона була в Берліні, і Хангошвілі планував зустріч із нею. Проте німецьким слідчим не вдалося умовити Сандру Рулофс приїхати в Берлін для надання свідчень. Вони опитували її по телефону. Зміст цього, –"досить тривалого", за словами слідчого, – дзвінка в суді розголошено не було. Також не озвучили ймовірну мету її зустрічі з колишнім чеченським польовим командиром.

Загалом слідство допитало близько 30 свідків подій 23 серпня 2019 року, а також два десятка осіб з оточення Хангошвілі. Усі опитані з оточення загиблого причиною вбивства називали його участь у другій Чеченській війні.

23 серпня у Берліні застрелили громадянина Грузії, уродженця Чечні Зелімхана Хангошвілі. Під час другої Чеченської війни він воював проти російської армії на боці Чеченської Республіки Ічкерія.

Брат загиблого Зураб Хангошвілі звинуватив його вбивстві ФСБ Росії. За декілька днів поліція затримала підозрюваного в убивстві, він виявився громадянином Росії.

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