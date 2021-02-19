Вбивство у центрі Києва: нападником виявився громадянин Азербайджану

Водія, який побив пішохода, вдалось затримати завдяки камерам спостереження

Стали відомі подробиці вбивства на дорозі біля театру Івана Франка у Києві.

Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Вбивцею виявився громадянин Азербайджану, що має вид на проживання в Україні. Він їхав вулицею Городецького і пішоходу здалось, що авто його ледь не зачепило. Тоді потерпілий підійшов до автівки аби поговорити з водієм.

Громадянин 1992 року народження виявився доволі агресивним, одразу вискочив з автівки і побив свого 55-річного опонента. Медики, що приїхали на місце події, не змогли врятувати потерпілого.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті потерпілого) ККУ. Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі.

Відео про цей інцидент опублікував заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Він також додав, що вбивцю вдалось затримати завдяки камерам спостереження.

Нагадаємо, сьогодні, 19 лютого, близько 16 години біля театру Івана Франка чоловік неслав‘янської зовнішності на дорозі вдарив пішохода, удар виявився смертельним.

Поліція Києва проводила операцію із розшуку та затриманню автомобіля і водія Hyundai Sonata KA0698CO сірого кольору.

Згодом поліція повідомила, що затримала водія автомобіля Hyundai, за кермом якого перебував підозрюваний у вбивстві.