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    Митники виявили в міжнародній посилці 500 пачок цигарок замість книг (фото)

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    Митники вилучили цигарки - Митники виявили в міжнародній посилці 500 пачок цигарок замість книг (фото)
    Митники вилучили цигарки
    Фото: Київська митниця

    У посилці була незадекларована партія цигарок

    Київська митниця виявила чергове порушення митних правил при пересиланні товарів поштою.

    Так, у міжнародному поштовому відправленні, яке прямувало з РФ (Єкатеринбурга) до української Буковини, мали знаходитися книги.

    Однак замість них у посилці митники виявили 500 пачок цигарок Marlboro без акцизних марок загальною вартістю 34,7 тис. грн. Про це повідомляє пресслужба Київської митниці.

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    Митники виявили в міжнародній посилці 500 пачок цигарок замість книг (фото)
    Митники виявили в міжнародній посилці 500 пачок цигарок замість книг (фото)
    Митники виявили в міжнародній посилці 500 пачок цигарок замість книг (фото)
    Митники виявили в міжнародній посилці 500 пачок цигарок замість книг (фото)

    Відповідно до українського та міжнародного законодавства, товари, що пересилаються у міжнародних поштових відправленнях, мають бути письмово задекларовані і детально перелічені.

    Тому київськими митниками виявлені сигарети вилучено протоколом про порушення митних правил за ст. 472 Митного кодексу України.

    Нагадаємо, у лютому в міжнародному аеропорту «Бориспіль» під час спільної операції співробітників Київської митниці та СБУ попереджено незаконне ввезення понад пів мільйона пачок сигарет, а це 10 тонн підакцизного товару, на загальну суму 10 млн грн.

    Теги: митниця Київ тютюнові вироби Київщина
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