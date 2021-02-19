Митники виявили в міжнародній посилці 500 пачок цигарок замість книг (фото)

У посилці була незадекларована партія цигарок

Київська митниця виявила чергове порушення митних правил при пересиланні товарів поштою.

Так, у міжнародному поштовому відправленні, яке прямувало з РФ (Єкатеринбурга) до української Буковини, мали знаходитися книги.

Однак замість них у посилці митники виявили 500 пачок цигарок Marlboro без акцизних марок загальною вартістю 34,7 тис. грн. Про це повідомляє пресслужба Київської митниці.

Відповідно до українського та міжнародного законодавства, товари, що пересилаються у міжнародних поштових відправленнях, мають бути письмово задекларовані і детально перелічені.

Тому київськими митниками виявлені сигарети вилучено протоколом про порушення митних правил за ст. 472 Митного кодексу України.

Нагадаємо, у лютому в міжнародному аеропорту «Бориспіль» під час спільної операції співробітників Київської митниці та СБУ попереджено незаконне ввезення понад пів мільйона пачок сигарет, а це 10 тонн підакцизного товару, на загальну суму 10 млн грн.