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    «Слуга народу» Арістов пропонує продавати воду «в Росію», маючи на увазі Крим

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    <span>&laquo;</span>Слуга<span>&raquo;</span> Арістов пропонує продавати воду до окупованого Криму - «Слуга народу» Арістов пропонує продавати воду «в Росію», маючи на увазі Крим
    «Слуга» Арістов пропонує продавати воду до окупованого Криму

    Депутат Арістов назвав спершу півострів «Росією», а потім виправився

    Народний депутат від «Слуги народу», голова бюджетного комітету Верховної Ради Юрій Арістов повідомив про ідею заробляти, продаючи воду до Криму.

    Про це Арістов сказав у коментарі проєкту «Схеми», передає «Радіо Свобода».

    При цьому, маючи на увазі продаж води до окупованого Криму, Арістов сказав про продаж «в Росію».

    «Була ідея - продавати воду. Ізраїльтяни продають воду фактично до воюючої країни, вони заробляють. Ось і у нас була ідея, наприклад, продавати воду в Росію», - сказав Арістов.

    На уточнююче питання, куди саме в Росію, Арістов відповів: «Йшлося про Крим».

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    Після ще одного уточнення щодо приналежності півострова Арістов сказав: «Крим, звісно, наш».

    Дивитися відео з 24:40 хвилини.

    Водночас видання наводить слова керівника Федерального агентства водних ресурсів Росії Дмитра Кирилова, який заявив, що РФ не веде переговорів із українською владою щодо відновлення постачання дніпровської води Північно-Кримським каналом, оскільки, за його словами, «Крим не потребує води».

    Раніше прокуратура Автономної республіки Крим передала Міжнародному кримінальному суду список російських чиновників, які причетні до виселення кримчан з окупованого півострова.

    Крим прокуратура депутат партія Слуга народу
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