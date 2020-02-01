«Слуга народу» Арістов пропонує продавати воду «в Росію», маючи на увазі Крим



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« Слуга » Арістов пропонує продавати воду до окупованого Криму

Депутат Арістов назвав спершу півострів «Росією», а потім виправився

Народний депутат від «Слуги народу», голова бюджетного комітету Верховної Ради Юрій Арістов повідомив про ідею заробляти, продаючи воду до Криму.

Про це Арістов сказав у коментарі проєкту «Схеми», передає «Радіо Свобода».

При цьому, маючи на увазі продаж води до окупованого Криму, Арістов сказав про продаж «в Росію».

«Була ідея - продавати воду. Ізраїльтяни продають воду фактично до воюючої країни, вони заробляють. Ось і у нас була ідея, наприклад, продавати воду в Росію», - сказав Арістов.

На уточнююче питання, куди саме в Росію, Арістов відповів: «Йшлося про Крим».

Після ще одного уточнення щодо приналежності півострова Арістов сказав: «Крим, звісно, наш».

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Водночас видання наводить слова керівника Федерального агентства водних ресурсів Росії Дмитра Кирилова, який заявив, що РФ не веде переговорів із українською владою щодо відновлення постачання дніпровської води Північно-Кримським каналом, оскільки, за його словами, «Крим не потребує води».

Раніше прокуратура Автономної республіки Крим передала Міжнародному кримінальному суду список російських чиновників, які причетні до виселення кримчан з окупованого півострова.