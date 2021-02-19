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    Нардеп анонсував законопроєкт про заборону продажу ліків неповнолітнім

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    Законопроєкт заборонить продаж ліків дітям до 18 років: і рецептурних, і безрецептурних - Нардеп анонсував законопроєкт про заборону продажу ліків неповнолітнім
    Законопроєкт заборонить продаж ліків дітям до 18 років: і рецептурних, і безрецептурних

    Поки остаточно не вирішено, яке покарання передбачатиметься за продаж ліків дітям

    Голова комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький повідомив, що депутати планують зареєструвати у Верховній Раді законопроєкт щодо заборони продажу ліків неповнолітнім.

    Про це він заявив у коментарі «Радіо Свобода».

    За словами нардепа, необхідність відповідних обмежень обумовлено низкою випадків, які сталися напередодні, коли діти труїлись медичними препаратами, які, за даними поліції, купили в аптеці.

    «Буде зареєстровано законопроєкт, який заборонить продаж ліків дітям до 18 років: і рецептурних, і безрецептурних. Про вітаміни ми зараз не кажемо, про бади не кажемо, бо це не є ліки», – сказав Радуцький.

    Він зазначив, що остаточно не вирішено, яке покарання передбачатиметься за продаж ліків дітям, утім, сказав, що одна з пропозицій: прирівняти до покарання за продаж фальсифікованих ліків.

    «У нас ще є суперечка, наскільки жорстким має бути покарання. Воно має бути, і нести слід адміністративну, і кримінальну відповідальність, але по термінах ще не скажу», – додав голова комітету.

    Довідка: згідно зі статтею 321 Кримінального кодексу України, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів караються позбавленням волі від п’яти до восьми років. За ці ж дії, скоєні повторно – від восьми до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

    До слова, Міносвіти запустило гарячу лінію для батьків і вчителів через смертельні челенджі.

    Як повідомлялося раніше у Боярці Київської області 16 лютого отруїлись дві дівчинки, одна з них померла. За даними поліції, семикласниці вживали медичний препарат «Дротаверин», щоб взяти участь у челенджі в соціальній мережі Тік Ток.

    17 лютого в Умані Черкаської області дві восьмикласниці в приміщені школи наковталися пігулок і потрапили до лікарні. Що спонукало їх до цього кроку, поки що невідомо.

    Також, в останні дні в Україні фіксують збільшення кількості випадків падіння з висоти неповнолітніх. Зокрема 1 лютого у двох районах Києва випали з вікон багатоповерхівок дві 16-річні дівчини.

    Наступного дня, 2 лютого, загинула 17-річна дівчинка внаслідок падіння з балкона 17-го поверху київського будинку.

    16 лютого столичні правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі 13-річної дівчини внаслідок падіння з балкона 14-го поверху житлового будинку в Дарницькому районі Києва. 17 лютого в цьому ж районі з 16-го поверху впала 15-річна дівчина.

    Теги: Верховна Рада діти партія Слуга народу ліки аптека школярі Михайло Радуцький
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