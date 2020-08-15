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    У зоні ООС зберігається високий рівень пожежної небезпеки

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    Недотримання норм пожежної безпеки несе за собою адміністративну та кримінальну відповідальність - У зоні ООС зберігається високий рівень пожежної небезпеки
    Недотримання норм пожежної безпеки несе за собою адміністративну та кримінальну відповідальність
    Ілюстративне фото

    Айсюк зазначив, що вже виникло 1100 пожеж в екосистемах

    У районі проведення ООС зберігається найвищий п'ятий рівень пожежної небезпеки. Про це повідомив начальник відділення Державної служби надзвичайних ситуацій штабу Об’єднаних Сил Олександр Айсюк.

    «У районі ООС в період з квітня по жовтень триває найвищий п'ятий рівень пожежної небезпеки. Цей клас характеризується високою температурою та відсутністю опадів. Під час цього класу виникає дуже багато пожеж в лісах, на полях, галявинах та інших місяцях», - сказав він.

    Айсюк зазначив, що вже виникло 1100 пожеж в екосистемах - це пожежі в лісах, в сільськогосподарських угіддях, пожежі на відкритих ділянках місцевості. До гасіння пожеж було залучено 2 231 особа, а також 427 одиниць техніки.

    Айсюк попередив, що недотримання норм пожежної безпеки несе за собою адміністративну та кримінальну відповідальність.

    Як повідомлялось, у Малині Житомирської області сталася пожежа в костелі.

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