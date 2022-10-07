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Тепло і без опадів: якою буде погода 7 жовтня

Юрій Лящук
glavcom.ua
Тепло і без опадів: якою буде погода 7 жовтня
Температура повітря протягом дня коливатиметься в комфортних межах
фото ілюстративне

Сьогодній по всій Україні буде суха погода

У п'ятницю, 7 жовтня, на всій території України опадів не передбачається. Середня температура повітря становитиме 19 градусів тепла. Вітер західного напрямку, невеликий. Про це повідомляє meteoprog.ua.

На сході стовпчики термометрів зупиняться на позначці 18-20 градусів вище нуля. А вночі стовпчик термометра коливатиметься в межах 9-10 градусів.

Денна температура на заході, півночі та в центральній частині України становитиме +17...+19. Вночі температура опуститься до +10. На Закарпатті дещо тепліше: +21 вдень та +11 вночі. На півдні, 7 жовтня, вдень очікується до +22 градусів, а уночі – до 10-12 з позначкою плюс.

Зазначимо, суха погода триватиме і надалі, однак у неділю в західних та північних областях пройде невеликий дощ.

Тепло і без опадів: якою буде погода 7 жовтня фото 1

Нагадаємо, наприкінці вересня та на початку жовтня на українців очікує аномально тепла погода. Хоча на більшій території нашої країни йтимуть дощі.

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Теги: Україна прогноз погоди

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