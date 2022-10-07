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У Києві розпочалося бабине літо

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Києві розпочалося бабине літо
Бабине літо у Києві триватиме доки температури повітряне не опуститься нижче +11,5
фото ілюстративне

Середньодобова температура повітря в столиці у четвер перевищила +11,5°С

З 6 жовтня у столиці України встановився антициклонічний характер погоди, який свідчить про початок так званого бабиного літа. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Синоптики зазначають, що тепла погода ще триватиме в наступні дні.

«Середньодобова температура повітря у четвер перевищила +11,5°С. Бабине літо триватиме до переходу цього показника через +11,5°С у бік зниження», – йдеться в повідомленні.

Бабине літо – період теплої та сухої погоди восени пов'язаний зі стійким антициклоном. Явище бабиного літа відоме у багатьох країнах з помірним кліматом. В Україні бабине літо зазвичай настає 28 серпня, т. зв. молоде бабине літо, і триває до 11 вересня. Після нього настає старе бабине літо: друга половина вересня – початок жовтня. Третє бабине літо припадає на кінець другої декади листопада, після нього зазвичай починаються зимові похолодання.

Нагадаємо, у п'ятницю, 7 жовтня, на всій території України опадів не передбачається. Середня температура повітря становитиме 19 градусів тепла. Вітер західного напрямку, невеликий.

Додамо, що наприкінці вересня та на початку жовтня на українців очікує аномально тепла погода. Хоча на більшій території нашої країни йтимуть дощі.

Теги: літо прогноз погоди Київ

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