У Києві розпочалося бабине літо
Середньодобова температура повітря в столиці у четвер перевищила +11,5°С
З 6 жовтня у столиці України встановився антициклонічний характер погоди, який свідчить про початок так званого бабиного літа. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.
Синоптики зазначають, що тепла погода ще триватиме в наступні дні.
«Середньодобова температура повітря у четвер перевищила +11,5°С. Бабине літо триватиме до переходу цього показника через +11,5°С у бік зниження», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у п'ятницю, 7 жовтня, на всій території України опадів не передбачається. Середня температура повітря становитиме 19 градусів тепла. Вітер західного напрямку, невеликий.
Додамо, що наприкінці вересня та на початку жовтня на українців очікує аномально тепла погода. Хоча на більшій території нашої країни йтимуть дощі.
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