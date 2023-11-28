Синоптики на завтра оголосили штормове попередження

Оголошено І рівень небезпечності, жовтий

У середу, 29 листопада, по всій Україні оголошено штормове попередження. У західних областях вночі очікуються хуртовини, на дорогах ожеледиця. Про це повідомив «Укргідрометцентр».

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«29 листопада в Україні пориви вітру 15-20 м/с, у південних областях місцями 25 м/с», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, в Закарпатській, Львівській, Волинській, Рівненській областях буде значний сніг. Водночас у Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській областях вночі та вранці, а в Сумській та Харківській областях вдень очікуються значні дощі та мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь й на дорогах ожеледиця.

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Крім того, в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях вночі та вранці пройдуть значні дощі. Через негоду по всій Україні оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Нагадаємо, в Україну найближчим часом прийдуть ще два циклони. Перший циклон принесе сніг та сильний вітер, а другий супроводжуватиметься відчутним потеплінням.