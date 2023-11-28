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Україну накриють ще два нові циклони

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Україну накриють ще два нові циклони
30 листопада циклон піде за межі України
фото: glavcom.ua

Перший циклон принесе сніг та сильний вітер, а другий супроводжуватиметься відчутним потеплінням

В Україну найближчим часом прийдуть ще два циклони. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її даними, перший циклон принесе сніг та сильний вітер, а другий супроводжуватиметься відчутним потеплінням.

Так, за її даними, 29 листопада із південного заходу в Україну знову прийде активний молодий циклон зі снігом та дощем, а також сильним вітром.

30 листопада, за її прогнозом, циклон піде за межі України – очікується передишка, але вона буде короткою, адже на початку грудня до нас завітає ще один циклон.

«А 1-го грудня в нас знову циклон, проте із відчутним потеплінням», – повідомила вона.

Нагадаємо, 28 листопада в більшості областей на дорогах буде ожеледиця, а на заході очікується мокрий сніг. 

У вівторок в Україні буде хмарно з проясненнями. У західних областях вдень пройде сніг та мокрий сніг (на Закарпатті з дощем). У інших областях опадів не передбачається. Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах.

Вітер південно-західний з переходом на південно-східний, досягатиме швидкості 5-10 м/с. У південних областях вдень місцями можливі пориви вітру до 15-20 м/с.

Теги: вітер негода Наталка Діденко погода

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