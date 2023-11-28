Ожеледиця, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 28 листопада
Протягом дня температура коливатиметься в межах від 3° морозу до 2° тепла
28 листопада в більшості областей на дорогах буде ожеледиця, а на заході очікується мокрий сніг. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У вівторок в Україні буде хмарно з проясненнями. У західних областях вдень пройде сніг та мокрий сніг (на Закарпатті з дощем). У інших областях опадів не передбачається. Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах.
Вітер південно-західний з переходом на південно-східний, досягатиме швидкості 5-10 м/с. У південних областях вдень місцями можливі пориви вітру до 15-20 м/с.
Температура повітря вночі переважно становитиме 5-10° морозу. На Закарпатті, півдні Одещини та південному сході країни очікується від 0 до 5° морозу, а в Криму від 0 до 5° тепла. Протягом дня в більшості областей коливатиметься від 3° морозу до 2° тепла. На півдні передбачається 3-8° тепла, в Криму до 11°.
На Київщині буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів не передбачається. Повідомляється про ожеледицю на дорогах. Пориви вітру сягатимуть до 5-10 м/с.
Уночі температура в Київській області становитиме 5-10° морозу, а вдень від 3° морозу до 2° тепла. У Києві стовпчики термометрів покажуть 5-7° морозу вночі, та близько 0-2° морозу вдень.
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