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Ожеледиця, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 28 листопада

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Ожеледиця, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 28 листопада
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

Протягом дня температура коливатиметься в межах від 3° морозу до 2° тепла

28 листопада в більшості областей на дорогах буде ожеледиця, а на заході очікується мокрий сніг. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У вівторок в Україні буде хмарно з проясненнями. У західних областях вдень пройде сніг та мокрий сніг (на Закарпатті з дощем). У інших областях опадів не передбачається. Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах.

Вітер південно-західний з переходом на південно-східний, досягатиме швидкості 5-10 м/с. У південних областях вдень місцями можливі пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі переважно становитиме 5-10° морозу. На Закарпатті, півдні Одещини та південному сході країни очікується від 0 до 5° морозу, а в Криму від 0 до 5° тепла.  Протягом дня в більшості областей коливатиметься від 3° морозу до 2° тепла. На півдні передбачається 3-8° тепла, в Криму до 11°.

Ожеледиця, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 28 листопада фото 1

На Київщині буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів не передбачається. Повідомляється про ожеледицю на дорогах. Пориви вітру сягатимуть до 5-10 м/с.

Уночі температура в Київській області становитиме 5-10° морозу, а вдень від 3° морозу до 2° тепла. У Києві стовпчики термометрів покажуть 5-7° морозу вночі, та близько 0-2° морозу вдень.

Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр погода

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