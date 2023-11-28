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КМДА попередила про погіршення погодніх умов у столиці

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
КМДА попередила про погіршення погодніх умов у столиці
Водіїв закликають бути обережними та обачними на дорогах
фото: glavcom.ua

29 листопада у столиці місцями очікуються пориви вітру 15-20 м/с

У Києві 29 листопада синоптики прогнозують мокрий сніг, дощ і ожеледицю. Про це попереджає Київська міська державна адміністрація.

«Циклон принесе у столицю мокрий сніг, дощ, ожеледь і ожеледицю. Температура повітря при цьому коливатиметься від 0-2° морозу вночі до 0-2° тепла вдень. Техніка КК «Київавтодор» готова виїжджати на вихідні позиції, щоб у разі погіршення погодних умов оперативно розпочати обробку і очищення доріг, тротуарів і мостів столиці», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для того, щоб убезпечити покриття від утворення крижаного покриву, «Київавтодор» оброблятиме їх протиожеледними матеріалами. Загалом дорожники має 533 одиниці спецтехніки.

Окрім опадів, 29 листопада у столиці місцями очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

«Фахівці закликають під час сильного вітру щільно зачиняти вікна; прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні; триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев, а також не паркувати поруч із ними автівки», – додали в КМДА.

А водіїв закликають бути обережними та обачними на дорогах. У разі погіршення погодних умов – не паркувати автівки на узбіччях доріг, щоб не заважати роботі комунальників.

Нагадаємо, в Україну найближчим часом прийдуть ще два циклони. Перший циклон принесе сніг та сильний вітер, а другий супроводжуватиметься відчутним потеплінням.

Теги: Київ погода прогноз погоди

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