Київ стоїть у заторах: снігопад паралізував рух столицею (карта)

Вранці на проспектах Києва затори в напрямку центу міста

Із початком снігопадів ситуація на дорогах Києва ускладнилась

Станом на ранок 6 грудня на дорогах Києва ускладнено рух транспорту. Про це свідчать дані Google Maps.

Повільно рухається транспорт на всіх мостах у напрямку правого берега міста: мосту Метро, Північному мосту, Південному, мосту Патона, Дарницькому мосту. Затори спостерігаються перед мостами на лівому березі на Броварському проспекті, проспекті Соборності, проспекті Бажана.

Також ускладнено рух на проспекті Перемоги від станції метро «Житомирська» до станції «Берестейська» у напрямку центру Києва, бульварі Шевченка, бульварі Дружби народів, проспекті Лобановського, Голосіївському проспекті, вулиці Набережно-Хрещатицькій та ін.

Дані Google Maps станом на 10:15 6 грудня

Нагадаємо, що в Києві з вечора 5 грудня засніжило.

Упродовж ночі у столиці працювали 309 одиниць спецтехніки. Протиожеледними засобами обробляли, в першу чергу, мости і шляхопроводи, підйоми та спуски, покриття із бруківки, тротуари.

За прогнозами синоптиків протягом усього тижня у столиці ймовірні снігопади.

Як повідомлялося, 6 грудня у Києві та Київській області на дорогах буде ожеледиця (І рівень небезпеки, жовтий).

До слова, у період новорічних свят в Україні температура повітря може опуститися до -15 градусів. Однак снігу, на жаль, не варто очікувати.

Читайте також: