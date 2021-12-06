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    Сніг, ожеледиця і туман: прогноз погоди в Україні на 6 грудня

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    У західних та північних областях України 6 грудня очікують складні погодні умови: - Сніг, ожеледиця і туман: прогноз погоди в Україні на 6 грудня
    У західних та північних областях України 6 грудня очікують складні погодні умови:
    фото з відкритих джерел

    Синоптики попереджають про складні погодні умови в Україні

    У низці регіонів України в понеділок, 6 грудня, йтиме мокрий сніг. Рятувальники попереджають про небезпеку на дорогах через ожеледицю.

    В Укргідрометцентрі прогнозують, що сніг з дощем буде в західних та північних областях; у центральних — дощитиме. Температура у західних регіонах впродовж доби становитиме -3°… +2 °С, у Карпатах — -1°… -6 °С. На решті території — вночі від +2°… -3 °С, удень у північних та східних областях — 0… +5 °С, у центральній частині — +4… 9 °C. На півдні країни очікується до +14°.

    погода 6 грудня
    погода 6 грудня

    У ДСНС попереджають, що 6 грудня у Києві та Київській області, у західних та північних областях на дорогах буде ожеледиця (І рівень небезпеки, жовтий), а у південних та центральних областях — туман, видимість 200—500 м (теж І рівень небезпеки).

    Теги: прогноз погоди стихійні лиха ДСНС рятувальники
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    Сніг, ожеледиця і туман: прогноз погоди в Україні на 6 грудня