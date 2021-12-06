  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Мокрий сніг та мороз: синоптики попередили українців про погіршення погоди

    графіка
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Найближчими днями в Україну прийде мокрий сніг - Мокрий сніг та мороз: синоптики попередили українців про погіршення погоди
    Найближчими днями в Україну прийде мокрий сніг
    фото: glavcom.ua

    Укргідрометцентр оприлюднив прогноз погоди до 10 грудня

    Найближчими днями в Україну прийде мокрий сніг, ожеледь, а після атмосферного фронту посиляться морози. Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру.

    «6 грудня у західних і північних областях налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця; вночі і вранці в південних і центральних областях туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпеки, жовтий)», – зазначили синоптики.

    Прогноз погоди на 6 грудня, графіка: Укргідрометцентр
    Прогноз погоди на 6 грудня, графіка: Укргідрометцентр

    Температура вдень у більшості областей від 0 до +4 градусів, у центрі +4... +8, а на півдні до +11.

    У вівторок, 7 грудня, опади очікуються майже по всій країні.

    Прогноз погоди на 7 грудня
    Прогноз погоди на 7 грудня

    У середу, 8 грудня, опади змістяться на схід та в цілому по країні похолодає.

    Прогноз погоди на 8 грудня
    Прогноз погоди на 8 грудня

    У четвер, 9 грудня, на заході нічні морози досягнуть місцями -9 градусів, проте опадів стане менше. Тільки на сході невеликий дощ.

    Прогноз погоди на 9 грудня
    Прогноз погоди на 9 грудня

    А в п'ятницю, 10 грудня, знову із заходу насунеться атмосферний фронт зі снігом, але температура при цьому підвищиться.

    Прогноз погоди на 10 грудня
    Прогноз погоди на 10 грудня

    Сьогодні Київ засипало снігом: на дороги вийшло понад 300 одиниць спецтехніки (фото).

    До слова, у період новорічних свят в Україні температура повітря може опуститися до -15 градусів. Однак снігу, на жаль, не варто очікувати.

    Читайте також:

    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр Україна снігопад дощ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Мокрий сніг та мороз: синоптики попередили українців про погіршення погоди