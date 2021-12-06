Мокрий сніг та мороз: синоптики попередили українців про погіршення погоди

Укргідрометцентр оприлюднив прогноз погоди до 10 грудня

Найближчими днями в Україну прийде мокрий сніг, ожеледь, а після атмосферного фронту посиляться морози. Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру.

«6 грудня у західних і північних областях налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця; вночі і вранці в південних і центральних областях туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпеки, жовтий)», – зазначили синоптики.

Прогноз погоди на 6 грудня, графіка: Укргідрометцентр

Температура вдень у більшості областей від 0 до +4 градусів, у центрі +4... +8, а на півдні до +11.

У вівторок, 7 грудня, опади очікуються майже по всій країні.

Прогноз погоди на 7 грудня

У середу, 8 грудня, опади змістяться на схід та в цілому по країні похолодає.

Прогноз погоди на 8 грудня

У четвер, 9 грудня, на заході нічні морози досягнуть місцями -9 градусів, проте опадів стане менше. Тільки на сході невеликий дощ.

Прогноз погоди на 9 грудня

А в п'ятницю, 10 грудня, знову із заходу насунеться атмосферний фронт зі снігом, але температура при цьому підвищиться.

Прогноз погоди на 10 грудня

Сьогодні Київ засипало снігом: на дороги вийшло понад 300 одиниць спецтехніки (фото).

До слова, у період новорічних свят в Україні температура повітря може опуститися до -15 градусів. Однак снігу, на жаль, не варто очікувати.