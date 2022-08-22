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Легенда України: президент посмертно нагородив відзнакою Марію Примаченко

Надія Клочко
glavcom.ua
Легенда України: президент посмертно нагородив відзнакою Марію Примаченко
Марія Примаченко є авторкою понад 800 картин
фото з відкритих джерел

«Україна нарешті каже їй «дякую» та віддає належне відповідно до її внеску та заслуг»

Президент Володимир Зеленський нагородив лауреатів державної відзнаки «Національна легенда України», що встановлена для відзначення громадян за визначні особисті заслуги у становленні незалежної України. Про це повідомили у пресслужбі Офісу президента.

Зокрема, посмертно відзначено народну художницю України Марію Примаченко. Нагороду отримав Ігор Кожан, генеральний директор Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького, де нині триває виставка робіт мисткині.

Марія Примаченко – українська народна художниця в жанрі «наївного мистецтва»; лавреатка Національної премії України ім. Т. Г. Шевченка, народна художниця України. Авторка понад 800 картин, її ім'я внесли до Всесвітньої енциклопедії мистецтва, а ЮНЕСКО оголосило 2009 рік – роком Марії Примаченко.

Стиль Примаченко генеалогічно сягає найдавнішого мистецтва: палеолітичне «двочастинне» зображення звірів з визначеною межею голови і тулуба, язичницькі образи фантастичних чудовиськ і птахів, що знайшли відображення у слов'янській міфології.

«Україна нарешті каже їй «дякую» та віддає належне відповідно до її внеску та заслуг, офіційно й назавжди визнає: це наша велика українська художниця. Велика українка. Національна легенда українського живопису Марія Оксентіївна Примаченко», – сказав президент на церемонії нагородження.

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Нагадаємо, під час бойових дій на Київщині сталася пожежа у історико-краєзнавчому музеї в Іванкові, де зберігалися роботи Марії Примаченко. На щастя, всі роботи української художниці вціліли.

Картину «Квітки виросли коло четвертого енергоблока» зі знищеного російськими загарбниками музею продали на аукціоні Благодійного фонду Сергія Притули за 500 тисяч доларів. Виручені кошти з продажу картини підуть на потреби Генерального штабу Збройних сил.

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Теги: державні нагороди Володимир Зеленський День Незалежності

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