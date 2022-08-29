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Кошовий, Пікалов і Сердючка. Хто отримав ордени та медалі на День Незалежності (список)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Кошовий, Пікалов і Сердючка. Хто отримав ордени та медалі на День Незалежності (список)
Зеленський нагородив друзів з «Кварталу 95» Кошового та Пікалова орденами «За заслуги»
фото з відкритих джерел

У списку нагороджених переважають артисти та медійники, залучені до виробництва марафону «Єдині новини»

Президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди з нагоди Дня Незалежності України волонтерами, журналістам, співакам, спортсменам, ведучим, чиновникам та представникам інших професій. Відповідний указ опублікували на сайті Офісу президента.

Зазначається, що нагороди вручені «за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України».

А також людей нагородили за вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, відстоювання національних інтересів нашої держави, сумлінне виконання професійного обов’язку.

Зокрема орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня нагородженопрезидента товариства «Міжнародна комерційна телерадіокомпанія» (ICTV) Олександра Богуцького.

Так, орден «За заслуги» І ступеня вручили:

  • Любченку Ігорю – він чемпіон XI Всесвітніх ігор з таїландського боксу Муей Тай;
  • Усику Олександру – чемпіону світу з професійного боксу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO.

Орденом «За заслуги» ІІ ступеня:

  • актора Юрія Горбунова,
  • волонтера Віталія Дейнегу,
  • волонтера Сергія Притулу,
  • кореспондентів «1+1» Наталію Нагорну та Руслана Ярмолюка,
  • головного консультанта Управління Департаменту Офісу президента України Івана Хуторного.

Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня:

  • віце-прем’єр-міністерку Ірину Верещук,
  • міністра інфраструктури Олександра Кубракова,
  • міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка,
  • міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського,
  • міністра цифрової трансформації Михайла Федорова,
  • співаків Андрія Данилка, Олександра Пономарьова, Олега Скрипку, Віталія Козловського,
  • операційного директора товариства «1+1 Продакшн» Юрія Калиновського,
  • креативного продюсера товариства «1+1 Продакшн» Ірину Нікончук,
  • акторів з «кварталу 95» Євгена Кошового та Олександра Пікалова.

Орденом «За мужність» ІІ ступеня:

  • військового кореспондента товариства «Телерадіокомпанія «Студія 1+1» Андрія Цаплієнка,

Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня:

  • кореспондента новин «1+1» у Херсонській області Олену Ваніну та журналістку, ведучу програм товариства «Телерадіокомпанія «Студія 1+1» Наталію Раєвську та ін. 

А орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня вручили Резніченку Валентину, начальнику Дніпропетровської обласної військової адміністрації.

Орденом «За мужність» ІІІ ступеня нагородили:

  • Галича Євгена – співака, лідера рок–гурту O.Torvald;
  • Замотай Ельміру (посмертно) – листоношу відділення філії «Запорізька дирекція» акціонерного товариства «Укрпошта»;
  • Меметова Смаіла (посмертно) – громадського діяча;
  • Метлицького Леоніда (посмертно) – водія гуманітарного вантажу, Чернігівська область;
  • Михайлюту Олега – співака, вокаліста гурту «ТНМК»;
  • Хливнюка Андрія – співака, вокаліста гурту «Бумбокс».

Також Зеленський нагородив медаллю «Захиснику Вітчизни» Чмута Тараса – голову фонду «Повернись живим».

Повний перелік нагороджених можна переглянути за посиланням.

Нагадаємо, що Євген Кошовий різко відгукнувся про російських колег, які з початку війни жодного разу не зателефонували зі словами підтримки – назвавши їх «сцикунами». Так само боягузами кварталівець вважає і увесь російський народ.

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