Кошовий, Пікалов і Сердючка. Хто отримав ордени та медалі на День Незалежності (список)
У списку нагороджених переважають артисти та медійники, залучені до виробництва марафону «Єдині новини»
Президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди з нагоди Дня Незалежності України волонтерами, журналістам, співакам, спортсменам, ведучим, чиновникам та представникам інших професій. Відповідний указ опублікували на сайті Офісу президента.
Зазначається, що нагороди вручені «за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України».
А також людей нагородили за вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, відстоювання національних інтересів нашої держави, сумлінне виконання професійного обов’язку.
Зокрема орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня нагородженопрезидента товариства «Міжнародна комерційна телерадіокомпанія» (ICTV) Олександра Богуцького.
Так, орден «За заслуги» І ступеня вручили:
- Любченку Ігорю – він чемпіон XI Всесвітніх ігор з таїландського боксу Муей Тай;
- Усику Олександру – чемпіону світу з професійного боксу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO.
Орденом «За заслуги» ІІ ступеня:
- актора Юрія Горбунова,
- волонтера Віталія Дейнегу,
- волонтера Сергія Притулу,
- кореспондентів «1+1» Наталію Нагорну та Руслана Ярмолюка,
- головного консультанта Управління Департаменту Офісу президента України Івана Хуторного.
Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня:
- віце-прем’єр-міністерку Ірину Верещук,
- міністра інфраструктури Олександра Кубракова,
- міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка,
- міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського,
- міністра цифрової трансформації Михайла Федорова,
- співаків Андрія Данилка, Олександра Пономарьова, Олега Скрипку, Віталія Козловського,
- операційного директора товариства «1+1 Продакшн» Юрія Калиновського,
- креативного продюсера товариства «1+1 Продакшн» Ірину Нікончук,
- акторів з «кварталу 95» Євгена Кошового та Олександра Пікалова.
Орденом «За мужність» ІІ ступеня:
- військового кореспондента товариства «Телерадіокомпанія «Студія 1+1» Андрія Цаплієнка,
Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня:
- кореспондента новин «1+1» у Херсонській області Олену Ваніну та журналістку, ведучу програм товариства «Телерадіокомпанія «Студія 1+1» Наталію Раєвську та ін.
А орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня вручили Резніченку Валентину, начальнику Дніпропетровської обласної військової адміністрації.
Орденом «За мужність» ІІІ ступеня нагородили:
- Галича Євгена – співака, лідера рок–гурту O.Torvald;
- Замотай Ельміру (посмертно) – листоношу відділення філії «Запорізька дирекція» акціонерного товариства «Укрпошта»;
- Меметова Смаіла (посмертно) – громадського діяча;
- Метлицького Леоніда (посмертно) – водія гуманітарного вантажу, Чернігівська область;
- Михайлюту Олега – співака, вокаліста гурту «ТНМК»;
- Хливнюка Андрія – співака, вокаліста гурту «Бумбокс».
Також Зеленський нагородив медаллю «Захиснику Вітчизни» Чмута Тараса – голову фонду «Повернись живим».
Повний перелік нагороджених можна переглянути за посиланням.
Нагадаємо, що Євген Кошовий різко відгукнувся про російських колег, які з початку війни жодного разу не зателефонували зі словами підтримки – назвавши їх «сцикунами». Так само боягузами кварталівець вважає і увесь російський народ.
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