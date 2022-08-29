Кошовий, Пікалов і Сердючка. Хто отримав ордени та медалі на День Незалежності (список)

Зеленський нагородив друзів з «Кварталу 95» Кошового та Пікалова орденами «За заслуги»

У списку нагороджених переважають артисти та медійники, залучені до виробництва марафону «Єдині новини»

Президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди з нагоди Дня Незалежності України волонтерами, журналістам, співакам, спортсменам, ведучим, чиновникам та представникам інших професій. Відповідний указ опублікували на сайті Офісу президента.

Зазначається, що нагороди вручені «за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України».

А також людей нагородили за вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, відстоювання національних інтересів нашої держави, сумлінне виконання професійного обов’язку.

Зокрема орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня нагородженопрезидента товариства «Міжнародна комерційна телерадіокомпанія» (ICTV) Олександра Богуцького.

Так, орден «За заслуги» І ступеня вручили:

Любченку Ігорю – він чемпіон XI Всесвітніх ігор з таїландського боксу Муей Тай;

Усику Олександру – чемпіону світу з професійного боксу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO.

Орденом «За заслуги» ІІ ступеня:

актора Юрія Горбунова,

волонтера Віталія Дейнегу,

волонтера Сергія Притулу,

кореспондентів «1+1» Наталію Нагорну та Руслана Ярмолюка,

головного консультанта Управління Департаменту Офісу президента України Івана Хуторного.

Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня:

віце-прем’єр-міністерку Ірину Верещук,

міністра інфраструктури Олександра Кубракова,

міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка,

міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського,

міністра цифрової трансформації Михайла Федорова,

співаків Андрія Данилка, Олександра Пономарьова, Олега Скрипку, Віталія Козловського,

операційного директора товариства «1+1 Продакшн» Юрія Калиновського,

креативного продюсера товариства «1+1 Продакшн» Ірину Нікончук,

акторів з «кварталу 95» Євгена Кошового та Олександра Пікалова.

Орденом «За мужність» ІІ ступеня:

військового кореспондента товариства «Телерадіокомпанія «Студія 1+1» Андрія Цаплієнка,

Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня:

кореспондента новин «1+1» у Херсонській області Олену Ваніну та журналістку, ведучу програм товариства «Телерадіокомпанія «Студія 1+1» Наталію Раєвську та ін.

А орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня вручили Резніченку Валентину, начальнику Дніпропетровської обласної військової адміністрації.

Орденом «За мужність» ІІІ ступеня нагородили:

Галича Євгена – співака, лідера рок–гурту O.Torvald;

Замотай Ельміру (посмертно) – листоношу відділення філії «Запорізька дирекція» акціонерного товариства «Укрпошта»;

Меметова Смаіла (посмертно) – громадського діяча;

Метлицького Леоніда (посмертно) – водія гуманітарного вантажу, Чернігівська область;

Михайлюту Олега – співака, вокаліста гурту «ТНМК»;

Хливнюка Андрія – співака, вокаліста гурту «Бумбокс».

Також Зеленський нагородив медаллю «Захиснику Вітчизни» Чмута Тараса – голову фонду «Повернись живим».

Повний перелік нагороджених можна переглянути за посиланням.

Нагадаємо, що Євген Кошовий різко відгукнувся про російських колег, які з початку війни жодного разу не зателефонували зі словами підтримки – назвавши їх «сцикунами». Так само боягузами кварталівець вважає і увесь російський народ.