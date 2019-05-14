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    Суспільство

    Скандального російського дизайнера не пустили до України

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    У постанові СБУ стверджується, що дизайнер підтримує політику, так званої, &laquo;Новоросії&raquo; - Скандального російського дизайнера не пустили до України
    У постанові СБУ стверджується, що дизайнер підтримує політику, так званої, «Новоросії»

    Лебедєв є активним прихильником антиукраїнської громадської позиції, ідеології, так званого, «Русского Мира» і діяльності бойовиків на сході України

    В Україну не пустили російського дизайнера Артемія Лебедєва. Про це йдеться в матеріалах суду, повідомляють «Українськi Новини».

    Зазначається, що дизайнер звернувся до суду з вимогою скасувати постанову Служби безпеки України від 13 березня 2017 року про заборону в'їзду в Україну терміном на п'ять років.

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    З тексту постанови випливає, що Лебедєв є активним прихильником антиукраїнської громадської позиції, ідеології, так званого, «Русского Мира» і діяльності бойовиків ОРДЛО.

    СБУ вважає, що дизайнер через Інтернет поширює інформаційні матеріали з виразною антиукраїнською пропагандою, що формують у читачів уявлення, які можуть призвести до вчинення дій на шкоду територіальній цілісності України.

    Для поширення таких матеріалів Лебедєв використовує персоніфіковану блог-сторінку на сайті «LiveJournal» ( «Живий Журнал»), а також облікові записи в соціальних мережах: «ВКонтакте» і Facebook, Twitter, «Google+» і канал на відеохостингу «Youtube».

    СБУ заявляє, що через ці соцмережі позивач здійснює поширення спеціально підготовлених спецслужбами РФ інформаційних матеріалів, спрямованих на маніпулювання суспільною свідомістю в питаннях дискредитації проєвропейського зовнішньополітичного курсу України, засудження АТО і забезпечення обороноздатності держави та мобілізаційних процесів.

    Крім того, в постанові СБУ стверджуєтся, що дизайнер підтримує політику, так званої, «Новоросії».

    «Під фотографіями, які зроблені на тимчасово окупованій території АР Крим, містяться категоричні повідомлення, що АР Крим - це частина Росії, і що ця територія тільки через історичне непорозуміння 20 років не була російською», - наголошується в матеріалах справи.

    Также у власних публікаціях на зазначених ресурсах дизайнер стверджував, що сам особисто порушував чинне законодавство України і незаконно перебував на тимчасово окупованих територіях України, про що також свідчать оприлюднені ним фотографіі.

    Лебедєв не погодився з такими доводами СБУ.

    Зокрема, він посилається на те, що в матеріалах справи відсутні докази ідентифікації особи, яка поширювала зазначену інформацію в мережі Інтернет.

    Рішенням суду першої інстанції від 9 січня поточного року в задоволенні адміністративного позову було відмовлено.

    Не погодившись з рішенням суду, позивач подав апеляційну скаргу.

    Апеляційнний суд 8 травня відхилив скаргу, відповідно, рішення про законність заборони в'їзду в Україну вступило в силу.

    Апеляційнний суд зазначив, що захист Лебедєва не надав доказів того, що провокаційні публікації на його сторінках в Інтернет-ресурсах розміщувалися сторонніми особами.

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