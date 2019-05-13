На Донбасі окупанти чотири рази порушували тишу, втрат серед українських військових нема



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На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь

Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

На Донбасі від початку доби ворог чотири рази порушив режим припинення вогню. Втрат серед українських військових нема. Про це йдеться на сторінці штабу ООС у Facebook.

Зазначається, що збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

«У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід» противник тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил:

з станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – поблизу села Богданівка;

з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – біля міста Мар’їнка;

з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – поблизу міста Авдіївка», - йдеться у повідомленні.

Також у штабі ООС інформує, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ» ворог зі стрілецької зброї обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Луганське.

Українські військові пишуть, що на ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.