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Схід України накриють морози: якою буде погода 9 січня

Юрій Лящук
glavcom.ua
Схід України накриють морози: якою буде погода 9 січня
Погода здивує контрастними показниками термометра
фото: «Главком»

Погода буде мінливою, у різних регіонах температурний показник коливатиметься від плюсової температури до морозів

У понеділок, 9 січня, в Україні очікується значна температурна амплітуда від нічних -15-18 градусів на Сумщині, Харківщині, Полтавщині, до денних +5+9 градусів у західних областях. Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

Найближчої ночі очікується -3-9 градусів, на Лівобережжі -12-18 градусів, на заході України близько нуля.

Вдень 9 січня найтепліше буде в західних областях +4+9 градусів, на Лівобережжі -3-7 градусів, на решті території від 3 морозу до 3 тепла.

Наталка Діденко також попереджає про сильний південно-східний вітер, який досягатиме штормових 15-22 метрів за секунду.

Сніг пройде місцями у північних областях, мокрий сніг та дощ ймовірний у західних областях, на решті території України – без істотних опадів.

У Києві 9-го січня пройде невеликий сніг. Сильний вітер південно-східного напрямку досягатиме 15-20 метрів за секунду. Найближчої ночі в столиці до -7 градусів, проте вже завтра вдень потепліє до відлиги.

Схід України накриють морози: якою буде погода 9 січня фото 1
Укргідрометцентр

Нагадаємо, перший день нового року в Києві розпочався з температурних рекордів. Кліматична норма перевищена на 13,8°С, що відповідає погоді середини квітня.

За даними кліматологів, 1 січня вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала 10,3°С тепла, що на 4,4°С вище рекордного значення температури для цього дня 2021 року.

До слова, до України йде похолодання з опадами, погода найближчими днями погіршиться. Україну накриє антициклон Leonhard.

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Теги: прогноз погоди Україна

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