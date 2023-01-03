Синоптикиня попередила українців про різку зміну погоди

Завтра максимальна температура повітря становитиме в більшості областей України +2+8 градусів

Найближчим часом погода в Україні почне погіршуватися. Значне зниження температури прогнозується на 6-9 січня, коли місцями мороз може вдарити вночі до -16. Про це повідомляє синоптикиня Наталія Діденко.

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«Пік зниження температури припаде на 6-9 січня, опади спочатку з'являться у вигляді дощу, потім перейдуть у мокрий сніг та сніг. Найхолоднішими у Різдвяні дні та ночі будуть північ, частина центру, яка ближча до сходу та схід України, вночі ймовірно до -10-16 градусів», – йдеться в повідомленні.

Завтра максимальна температура повітря становитиме в більшості областей України +2+8 градусів, на півдні та заході +5+11 градусів. Серйозні опади – не очікуються.

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«Вітер очікується переважно північно-західний, 5-12 метрів за секунду. У Києві 4 січня температура повітря почне знижуватися, хоча й ще буде із «плюсами», впродовж дня +3+5 градусів», – додала Діденко.

Прогноз погоди на 8 січня Наталя Діденко / Facebook

Раніше повідомлялося, що в Києві через аномально теплу погоду зацвіли сакури.