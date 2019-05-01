Скільки автомобілів без «зеленої картки» не випустили з України



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З 11 лютого всі пункти пропуску підключені до бази даних страхових сертифікатів «Зелена картка»

З лютого 2019 року через відсутність страхових сертифікатів «Зелена картка» через кордон не пропущено близько 6300 транспортних засобів. Про це повідомляє Держприкордонслужба України на своєму сайті.

За цей період прикордонники виявили майже 60 підроблених та 80 недійсних сертифікатів.

Прикордонна служба нагадує, що страховий сертифікат міжнародної системи автомобільного страхування «Зелена картка» є обов’язковим для перетину кордону. Їх наявність прикордонники перевіряють безпосередньо в пунктах пропуску. Проте досить часто громадяни забувають про необхідність оформлення сертифікатів, а деякі намагаються перетнути кордон, використовуючи підроблені страхові полюси. Протягом минулого дня викрито дві такі підробки. Їх спробували використати наші співвітчизники, прямуючи в Росію через пункти пропуски в Харківській та Сумській областях.

Нагадаємо, з 11 лютого 2019 року всі автомобільні пункти пропуску на державному кордоні підключено до бази даних, яка дає можливість співробітникам Держприкордонслужби перевіряти наявність страхових сертифікатів «Зелена картка». Система працює в автоматичному режимі.

Відповідно до законодавства на Держприкордонслужбу покладені завдання з контролю за наявністю у власників транспортних засобів страхового сертифіката «Зелена Карта» у разі виїзду з України. Крім того, прикордонникам визначено контролювати наявність договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності під час в’їзду в Україну і виявляти страхові сертифікати з ознаками підробки та передавати їх територіальним органам МВС.