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Скільки українців добре ставляться до росіян: результати опитування

Надія Клочко
glavcom.ua
Скільки українців добре ставляться до росіян: результати опитування
Лише 3% українців позитивно ставляться до росіян
фото з відкритих джерел

Україні дедалі гірше сприймають росіян та білорусів, водночас стали краще ставитися до російськомовних українців

Ставлення громадян України до росіян і білорусів продовжує погіршуватися – станом на серпень 81% українців негативно ставляться до росіян і лише 3% – позитивно, 52% негативно ставляться до білорусів, 10% – позитивно. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» 17-18 серпня

«Дослідження показало подальше погіршення ставлення українців до мешканців Росії та Білорусі. 81% негативно ставляться до росіян (у квітні 2022 – 69%, у квітні 2021 – 41%), 14% – нейтрально, лише 3% – позитивно. До білорусів негативно ставляться 52% (у квітні 2022 – 33%, у квітні 2021 – 4%), нейтрально – 34%, позитивно – 10%», – зазначають соціологи.

Скільки українців добре ставляться до росіян: результати опитування фото 1

До росіян, які живуть в Україні, ставлення переважно нейтральне (42%). Позитивно ставляться до них 22%, негативно – 29%.

До російськомовних українців ставлення переважно позитивне (51%) або нейтральне (31%). Негативно ставляться лише 14%.

Соціологи відзначають, що загалом внаслідок війни ставлення до російськомовних українців покращилось з 37% у квітні 2021 року до 51% у серпні 2022 року, хоча за чотири останні місяці рівень позитивного ставлення дещо знизився на користь нейтрального, при відсутності зростання негативу.

Скільки українців добре ставляться до росіян: результати опитування фото 2

Також продовжує погіршуватися ставлення до мешканців окупованого Криму та особливо до жителів т.зв. «Л/ДНР». До мешканців окупованого Криму позитивно ставляться 22%, негативно – 23%, нейтрально – 45%. (у квітні позитивно ставилися 41%, негативно – 14%, нейтрально – 40%).

До мешканців т.зв. «ДНР/ЛНР» позитивно ставляться лише 14%, негативно – 47%, нейтрально – 32% (у квітні 2022 – позитивно ставилися – 27%, негативно – 31%, нейтрально – 37%).

Скільки українців добре ставляться до росіян: результати опитування фото 3

Водночас, за даними соціологів, спостерігається певне «пом’якшення» у питанні оцінки необхідного часу на примирення українців з росіянами.

Якщо у квітні 2022 року (опитування робилося після звільнення Київщини від російських загарбників – ред.) дві третини говорили, що примирення неможливе, то у серпні таких респондентів стало близько половини.

Скільки українців добре ставляться до росіян: результати опитування фото 4

Третина опитаних вважають, що поновити стосунки вдасться через 20-30 років, 14% вважають, що це станеться за 10-15 років, і лише 5% – вважають це можливим за кілька років.

Більш схильні до «примирення» у відносно ближчій часовій перспективі старші опитані, мешканці сходу і півдня та російськомовні.

Дослідження тривало 17-18 серпня. Методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 1000 респондентів у віці від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.

Нагадаємо, станом на травень 2022 року 92% жителів України заявили, що вони сприймають Росію негативно – «дуже погано» до Росії ставилися 82% опитаних, 10% – «в основному погано».

Як відомо, 24 серпня Україна відзначає День Незалежності. Вперше свято проходить в умовах повномасштабної війни, а всі урочистості скасовані через загрозу ракетних обстрілів.

Теги: Крим росія Донбас соцопитування війна День Незалежності Україна

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