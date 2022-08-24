Головна Київ Новини
search button user button menu button

«Ми все подолаємо». Кличко зворушливо привітав українців із Днем Незалежності (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
«Ми все подолаємо». Кличко зворушливо привітав українців із Днем Незалежності (відео)
Мер Києва Віталій Кличко вірить в перемогу України
фото: сайт Віталія Кличка

Кличко закликав співвітчизників вірити в себе і в Україну

Мер Києва Віталій Кличко привітав українців із 31-ю річницею Незалежності України та опублікував відеоролик з вітанням на своїх сторінках у соцмережах.

Київський міський голова зазначив, що не такою ми собі уявляли 31-у річницю Незалежності України.

«Російський агресор прийшов, щоб знищити нашу державу й українців. Та Україна відважно б’ється за свою землю і свою волю! Ми показали, що не боїмося і не здамося. Показали, як любимо свою країну», – підкреслив мер Києва.

«Українці борються і живуть! Воюють і відбудовують. Одружуються і виховують дітей. Ми все подолаємо, як би складно не було. Ми переможемо! Вірте в себе! Вірте в Україну! З Днем Незалежності!» – звернувся до українців Кличко.

Нагадаємо, триває 182-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Сьогодні, 24 серпня, у День Незалежності України – рівно пів року героїчного протистояння Української нації російському вторгненню.

Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей і відновленні боєздатності підрозділів, що зазнали втрат. Тривають авіаційні та ракетні удари російських окупантів по цивільних об’єктах на території України.

Читайте також: День Незалежності в умовах війни: список правил і обмежень

 

Теги: росія окупанти Віталій Кличко Київ війна День Незалежності Україна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У місцях проведення заходів працюватимуть посилені наряди
День Незалежності: МВС дало рекомендації українцям про правила безпеки
Сьогодні, 03:10
Google присвятила дудл до Дня Незалежності України
Google присвятила дудл до Дня Незалежності України
Сьогодні, 03:39
Українці прокинулися від сирен
День Незалежності України почався з масштабної повітряної тривоги: де завили сирени
Сьогодні, 06:57

Новини

«Ми все подолаємо». Кличко зворушливо привітав українців із Днем Незалежності (відео)
«Ми все подолаємо». Кличко зворушливо привітав українців із Днем Незалежності (відео)
Київська влада розглядає варіанти примусової евакуації мешканців окремих районів
Київська влада розглядає варіанти примусової евакуації мешканців окремих районів
«Народ розслабився». Соратник Кличка скаржиться, що кияни забули про війну
«Народ розслабився». Соратник Кличка скаржиться, що кияни забули про війну
Представник КМДА розповів, наскільки Київ готовий до можливих ударів 24 серпня
Представник КМДА розповів, наскільки Київ готовий до можливих ударів 24 серпня
«Ситуація тривожна». Влада Києва розповіла про захворюваність на коронавірус
«Ситуація тривожна». Влада Києва розповіла про захворюваність на коронавірус
Зеленський відкрив у Києві Алею сміливості (фото)
Зеленський відкрив у Києві Алею сміливості (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
90K
Джонсон повідомив про нові плани Путіна щодо захоплення України
54K
У Дніпрі уламки ракет впали на приватні будинки, – мер
51K
Зеленський на зустріч із Дудою вбрався у вишиванку з танками (фото)
46K
У Запоріжжі, Дніпрі та Харкові пролунали вибухи (відео)
38K
Загарбник зізнався, що у них армія збоченців (відео)
36K
Росія показала новий безпілотний вертоліт: чи варто ЗСУ боятися (фото, відео)

Новини

Посол Швейцарії підбив фінансовий підсумок конференції з відновлення України в Лугано
Сьогодні, 08:07
Пів року війни: окупанти зазнають втрат на всіх напрямках
Сьогодні, 07:27
Погода буде святковою: прогноз на День Незалежності
Вчора, 18:23
Окупанти провалили розвідку боєм під Бахмутом – Генштаб
Вчора, 07:16
У Києві знову запрацювало посольство Ірландії
22 серпня, 21:12
США готуються закупити дрони Switchblade для України
22 серпня, 20:33

Прес-релізи

Мільйони на бізнес ветеранів: УВФ запускає нову програму
Мільйони на бізнес ветеранів: УВФ запускає нову програму
22 серпня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту