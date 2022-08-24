«Ми все подолаємо». Кличко зворушливо привітав українців із Днем Незалежності (відео)

Кличко закликав співвітчизників вірити в себе і в Україну

Мер Києва Віталій Кличко привітав українців із 31-ю річницею Незалежності України та опублікував відеоролик з вітанням на своїх сторінках у соцмережах.

Київський міський голова зазначив, що не такою ми собі уявляли 31-у річницю Незалежності України.

«Російський агресор прийшов, щоб знищити нашу державу й українців. Та Україна відважно б’ється за свою землю і свою волю! Ми показали, що не боїмося і не здамося. Показали, як любимо свою країну», – підкреслив мер Києва.

«Українці борються і живуть! Воюють і відбудовують. Одружуються і виховують дітей. Ми все подолаємо, як би складно не було. Ми переможемо! Вірте в себе! Вірте в Україну! З Днем Незалежності!» – звернувся до українців Кличко.

Нагадаємо, триває 182-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Сьогодні, 24 серпня, у День Незалежності України – рівно пів року героїчного протистояння Української нації російському вторгненню.

Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей і відновленні боєздатності підрозділів, що зазнали втрат. Тривають авіаційні та ракетні удари російських окупантів по цивільних об’єктах на території України.