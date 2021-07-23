Скількох людей утримує працюючий українець: цифри

Безробітним платять ті, хто офіційно працює

За рахунок державних коштів утримується майже 22 млн осіб

За рахунок державних коштів утримується майже 11 мільйонів безробітних та понад 11 мільйонів пенсіонерів.

Коштом держави в Україні утримують 11 млн безробітних. Одна людина, яка офіційно працює, утримує двох безробітних. Про це інформує ТСН.

«Річний обіг зарплати в конвертах в країні оцінюють майже у пів трильйона гривень. В Україні державним коштом утримується майже 11 мільйонів безробітних та понад 11 мільйонів пенсіонерів. А виплати ці здійснюють шляхом податків», – розповів міністр економіки Олексій Любченко.

Нагадаємо, майже три мільйони українців нині працюють за кордоном, при цьому масовий відтік «заробітчан» завдає державі 27 млрд доларів збитків щорічно.

Такі приголомшливі цифри наводить лідер партії «За майбутнє», народний депутат України Ігор Палиця. На його переконання, повернути українців додому зможуть лише рішучі кроки держави з відродження національної промисловості та створення сучасних підприємств із високооплачуваними робочими місцями.

А також комітет Верховної Ради з питань соціальної політики рекомендував народним депутатам ухвалити за основу законопроект №4669 про надання грошової допомоги для економічної реінтеграції заробітчан.

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