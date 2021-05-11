В Україні зросло безробіття – Шмигаль

Протягом цього карантинного року, згідно офіційних даних, 1 млн людей отримали статус безробітного

Станом на 6 травня 2021 року статус безробітного в Україні мала 401 тисяча осіб. Усього протягом цього карантинного року, згідно з офіційними даними, 1 млн осіб отримали статус безробітного. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив в інтерв'ю «РБК-Україна».

«Я кожен день маю дані від Служби зайнятості. Станом на 6 травня 2021 року, статус безробітного мала 401 тисяча осіб. Загалом протягом цього карантинного року, згідно з офіційними даними, 1 млн людей отримали статус безробітного. Відповідно було працевлаштовано за цей період 665 тисяч людей», – повідомив Шмигаль.

Він також зазначив, що ще близько 500 тисяч робочих місць вдалося зберегти завдяки підтримці бізнесу, програмі «5-7-9», завдяки програмам підтримки людей – виплати по 8 тисяч гривень, виплати підприємствам на відшкодування двох третин заробітної плати.

«Крім цього, ще були непрямі важелі економічного впливу, коли ми виділяли кошти, наприклад, на інфраструктурні проекти. За оцінками експертів, більше ніж 50 тисяч робочих місць було створено в галузі дорожнього будівництва. І це також дає свій мультиплікативний ефект.

За нашими розрахунками, ці вкладення в інфраструктуру безпосередньо дали змогу зберегти і створити в сумі близько 160 тисяч робочих місць. Це можна віднести до тих 600 тисяч працевлаштованих – це нові робочі місця. Це так званий непрямий важіль створення робочих місць, коли держава інвестує і розкручує економіку», – підсумував глава Уряду.