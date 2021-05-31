Парламент розглядає можливість надання грошової допомоги заробітчанам

Документ має «стимулювати громадян України, які працюють за кордоном, повернутися на Батьківщину»

Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики рекомендував народним депутатам ухвалити за основу законопроект №4669 про надання грошової допомоги для економічної реінтеграції заробітчан. Про це повідомила пресслужба парламенту.

Документ має «стимулювати громадян України, які працюють за кордоном, повернутися на Батьківщину» та отримати грошову допомогу на започаткування власної справи.

Як йдеться в проекті закону, максимальний обсяг грошової допомоги для економічної реінтеграції трудових мігрантів не перевищуватиме 150 тис. грн. Це в 2,5 рази вище від чинного максимального розміру одноразової виплати по безробіттю для організації безробітними підприємницької діяльності.

Загалом для економічної реінтеграції заробітчан передбачається 108 млн грн на рік. З них 50 млн грн запропоновано виділити з держбюджету у формі пільгових кредитів для українців, які мають менший від 10 років страховий стаж.

Ще 58 млн грн планують надати заробітчанам на безповоротній основі з бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. На таку допомогу можуть розраховувати громадяни України, які мають страховий стаж понад 10 років.

Тим часом, як писав раніше «Главком», у Польщі роботодавцям не вистачає сезонних українських заробітчан. Найбільший брак відчувають підприємства у галузях сільського господарства та готельно-ресторанного бізнесу.