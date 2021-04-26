Допомога по безробіттю: хто і на яку суму може розраховувати

Якщо робочий стаж до двох років, передбачається допомога в розмірі 50% від зарплати

На сьогодні українцям, які втратили роботу в період карантину, допомога з безробіття призначається з першого дня отримання статусу безробітного, а тривалість його виплат не може перевищувати 270 календарних днів, пояснила директор Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк, повідомляє UBR.

Сам розмір виплат залежить від декількох факторів. По-перше, максимальна допомога по безробіттю не може перевищувати чотирикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб. На сьогодні це 9,08 тис. грн. По-друге, розмір виплат залежить від трудового стажу та офіційної зарплати на попередньому місці роботи.

Якщо робочий стаж до двох років, передбачається допомога в розмірі 50% від зарплати. Стаж від двох до шести років – 55%, від шести до десяти – 60%, а якщо стаж понад 10 років – 70%. Разом з тим Служба зайнятості буде поступово урізати розмір виплат: перші 90 днів будуть платити 100% суми, наступні 90 днів – 80%, а в подальшому – 70%.

Наприклад, якщо у безробітного офіційна зарплата на попередньому місці роботи становила 6 тис. грн, а його стаж – дев'ять років, у перші 90 днів розмір його допомоги становитиме 3,6 тис. грн. У наступні 90 днів – вже 2,88 тис. грн. А в подальшому – 2,52 тис. Грн.

«Крім того, постановою правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на період дії карантину мінімальний розмір допомоги по безробіттю без урахування страхового стажу збільшено з 650 грн до 1 тис. грн», – зазначила вона.

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