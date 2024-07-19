Олімпійський сквер з'явився в Ужгороді: чому містяни незадоволені

У мережі вже встигли розкритикували сквер через відсутність дерев

На Закарпатті відкрили перший в області олімпійський сквер з лавочками, тренувальними кільцями та антивандальним покриттям. Про це повідомив туризмознавець, професор Федір Шандор.

«В Ужгороді відкрили перший на Закарпатті олімпійський сквер на честь олімпійців Закарпаття та напередодні 33-ї Олімпіади, в Парижі, яка розпочнеться 26 липня 2024 року», – повідомив він.

Шандор нагадав, що на Закарпатті було вісім призерів Олімпіад різних років.

«1956 – Й.Беца футбол, 1964 – А.Боднар водне поло, 1968 – В.Станкович фехтування, 1972 – В.Станкович фехтування, Й.Гажо футбол, Й.Сабо футбол, 1976 – С.Решко футбол, Н.Гецко гандбол 1988 – Н.Митрюк гандбол, 1992 – М.Копча баскетбол, 2004 – Р.Герей волейбол», – зазначив він.

Як зазначається, Олімпійський сквер вміщує у собі антивандальний спортивний подіум, оригінальні тренувальні олімпійські кільця, відпочинкові лавиці та також є чудовою фотозоною Ужгорода.

Проте у мережі вже розкритикували сквер через відсутність дерев. Так, користувач мережі DreamMachine Man на сторінці міста Ужгорода у Facebook написав, що це не схоже на сквер, бо у сквері мають бути дерева.

Фото щойновідкритого скверу в Ужгороді фото: DreamMachine Man, Facebook

«Сьогодні в Ужгороді відкрили Олімпійській «сквер». Я не знаю, тут сміятися треба чи ридати? Може я нічого не розумію у «сучасних скверах», але який же це сквер з двома лавицями і під палючим сонцем. Аномальна спека, яка була майже два тижні, це тільки початок, таке буде кожного літа. Хотілося би запитати у тих, хто його проєктував, де дерева? Сквери створені для відпочинку. Чи довго зможе просидіти людина на тій лавиці в 40-градусну спеку??? Чи комфортно буде проводити час у цьому новому «сквері»?», – йдеться у дописі.

«Дерева вкрали», «Цей сквер для відмиття вкрадених мільйонів», «Хтось знову відмив гроші? Хочеться посміятися, але чомусь зовсім не смішно», «Краще б там сосни насадили. Скоро підем в музей на дерева дивитися», «Зекономили так зекономили», – коментують відкриття скверу у мережі.

Зауважимо, що на інших фото з цієї локації дерева є, щоправда, вони ще дуже малі і невідомо, коли вони виростуть, щоб утворити тінь у зоні відпочинку.

Сакура у Олімпійському сквері фото: Федір Шандор, Facebook

На інших фото теж можна побачити молоді деревця.

3 фото На весь екран



Відкриття Олімпійського скверу в Ужгороді фото: Федір Шандор, Facebook

Щоправда, «чудовою фотозоною» Ужгорода це місце поки що назвати важко.

Нагадаємо, екстремальний відпочинок для дітей, що відпочивали у місцевому таборі на Ужгородщині, ледь не закінчився трагедією. Як повідомляє Головне управління ДСНС України в Закарпатській області, до Служби порятунку надійшло повідомлення про людей, які перевернулися під час сплаву гірською річкою Уж.

Раніше повідомлялося, що в Ужгороді місцева влада планує здійснити ремонт пішохідного мосту. На нього хочуть виділити понад 31 млн грн. Про це йдеться на сайті Prozorro. Замовником робіт є Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради. Очікувана вартість проведених робіт сягне 31 млн 219 тис. 736 грн.