Скільки коштує житло в Ужгороді: шокуючі ціни

Оренда на квартири в Ужгороді підійнялася в середньому 4, 5 тис. гривень

«Главком» проаналізував ринок нерухомості Ужгорода та роз'яснив, за скільки можна купити та орендувати житло в місті та як ціни відрізняються від київських.

Так, вартість житла в Ужгороді підійнялося на 18%, що в середньому на $10 тис. дорожче, аніж рік тому. Про це свідчать дані ЛУН.

У червні минулого року, щоб придбати однокімнатну квартиру потрібно було $49 тис., наразі в середньому ціна становить – $56 тис., що на $3 тис. дешевше, аніж в столиці.

Найбільше ціна виросла за двокімнатну, адже рік тому коштували $70 тис., наразі – $82 тис. Ціна за трикімнатну за рік виросла на $9 тис. і зараз в середньому коштує $89 тис.

Наприклад, у житловому комплексі «Квадрат» однокімнатку квартиру можна придбати від $36 тис. Вартість двокімнатних стартує від $74 тис., своєю чергою трикімнатні – від $85 тис.

Оренда на квартири в Ужгороді підійнялася в середньому 4,5 тис. гривень, відповідно коштують в районі 18 тис., що на 3 тис. дорожче середніх цін Києва.

Наприклад, оренда зображеної на картинці однокімнатної квартири, розташованої поруч з центром міста, коштує 16, 3 тис. гривень.

Можна знайти варіанти дешевші за 10 тис. гривень у центрі міста, але меншою кількістю м².

Підняття цін на нерухомість свідчить про великий попит з боку споживачів, що пов'язано з великою кількістю переселенців.

Зауважимо, що наразі у Києві найменша вартість однокімнатної квартири в середньому $45 тис., оренда – 14 тис. гривень. У Львові середня вартість однокімнатної квартири становить – $62 тис. оренда – 15 тис. гривень.

Як повідомлялося, державна «Українська фінансова житлова компанія» розробляє програми оренди житла з правом викупу та соціальної оренди. Програми мають допомогти задовольнити соціальний запит на доступне житло, який зріс унаслідок війни.

Нагадаємо, влада розробила експериментальний проєкт із субсидування оренди житла. Спершу такі субсидії плануються лише для переселенців, але потім її зможуть отримувати й інші українці, які потребують допомоги від держави.

До слова, у столиці внутрішньо переміщені особи, які прийняті на облік як громадяни, що потребують житла для тимчасового проживання та учасники бойових дій можуть орендувати квартиру зі знижкою 50% та можливістю подальшого викупу квартири.