Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Влада Ужгорода вирішила витратити $800 тис. на ремонт пішохідного мосту

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Влада Ужгорода вирішила витратити $800 тис. на ремонт пішохідного мосту
Замовником реставрації пішохідного мосту в Ужгороді є Департамент міської інфраструктури
фото ілюстративне

Аукціон планують розпочати 7 листопада

В Ужгороді місцева влада планує здійснити ремонт пішохідного мосту. На нього хочуть виділити понад 31 млн грн. Про це йдеться на сайті Prozorro.

Замовником робіт є Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради. Очікувана вартість проведених робіт сягне 31 млн 219 тис. 736 грн.

Влада Ужгорода вирішила витратити $800 тис. на ремонт пішохідного мосту фото 1

Аукціон планують розпочати 7 листопада. 

Також на сайті зафіксовані звернення до Держаудитслужби стосовно недоцільного використання коштів під час війни. 

Раніеш повідомлялося, що Національний заповідник «Софія Київська» відреставрує покрівлі, конструктивні системи та позолоту куполів Софійського собору за майже 80 млн грн. Українці протестують проти реконструкції під час війни та звернулися до Держаудитслужби щодо недоречності проведення таких робіт.

У столиці планують виділити 2 млн грн на замовлення та друк квитанцій за спожите тепло.

Теги: Ужгород влада міст

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Київтеплоенерго» має намір витратити 2 млн грн на друк платіжок за тепло
«Київтеплоенерго» має намір витратити 2 млн грн на друк платіжок за тепло
31 жовтня, 10:47
16 жовтня 2023 було розпочато відкриті торги щодо реставрації покрівлі, конструктивних систем та позолоти куполів Софійського собору за державні кошти
Скандал із позолотою куполів Софіївського собору: у заповіднику відреагували
31 жовтня, 20:51
Реставрація Софійського собору запланована на п'ять років
Київ вирішив у війну відреставрувати куполи Софійського собору за 80 млн грн
31 жовтня, 11:31

Економіка

Влада Ужгорода вирішила витратити $800 тис. на ремонт пішохідного мосту
Влада Ужгорода вирішила витратити $800 тис. на ремонт пішохідного мосту
Гендиректор Федерації роботодавців транспорту: Ефективність розподілу фінансів в Укрзалізниці сумнівна
Гендиректор Федерації роботодавців транспорту: Ефективність розподілу фінансів в Укрзалізниці сумнівна
Чернігівська міськрада віддала росіянам землю в оренду після повномасштабного вторгнення
Чернігівська міськрада віддала росіянам землю в оренду після повномасштабного вторгнення
Нацбанк у жовтні продав рекордний за півтора року обсяг валюти
Нацбанк у жовтні продав рекордний за півтора року обсяг валюти
Енергетичний регулятор виступає за перегляд прайс-кепів на енергоринку через можливі обстріли
Енергетичний регулятор виступає за перегляд прайс-кепів на енергоринку через можливі обстріли
Перегляд прайс-кепів допоможе імпортувати електроенергію дешевше, ніж користуватись аварійною допомогою, – «Центр Разумкова»
Перегляд прайс-кепів допоможе імпортувати електроенергію дешевше, ніж користуватись аварійною допомогою, – «Центр Разумкова»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
Німеччина спростила умови працевлаштування українських біженців
9886
Держдеп США зробив заяву щодо подальшої підтримки України
7986
Ілон Маск уже визначив переможця у війні РФ проти України
6210
Нові дати релігійних свят: що святкуємо в листопаді
5922
Ізраїль не має права на захист: Росія в ООН зробила гучну заяву
5090
Мер Львова показав щемливі фото Личаківського кладовища

Новини

Росгвардія вербує ПВК «Вагнер»: будуть працювати на окупованих територіях України
Сьогодні, 07:20
Понад пів сотні запеклих боїв: дані Генштабу про ситуацію на фронті
Сьогодні, 07:12
США і Китай домовилися про зустріч лідерів, удар Ізраїлю по Газі: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Хмарно та переважно без опадів: прогноз погоди на 2 листопада
Сьогодні, 05:01
2 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Ворог провалив штурм на п’ятьох напрямках: як пройшов день на фронті
Вчора, 19:45

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту