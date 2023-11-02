Влада Ужгорода вирішила витратити $800 тис. на ремонт пішохідного мосту

Замовником реставрації пішохідного мосту в Ужгороді є Департамент міської інфраструктури

Аукціон планують розпочати 7 листопада

В Ужгороді місцева влада планує здійснити ремонт пішохідного мосту. На нього хочуть виділити понад 31 млн грн. Про це йдеться на сайті Prozorro.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Замовником робіт є Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради. Очікувана вартість проведених робіт сягне 31 млн 219 тис. 736 грн.

Аукціон планують розпочати 7 листопада.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також на сайті зафіксовані звернення до Держаудитслужби стосовно недоцільного використання коштів під час війни.

Раніеш повідомлялося, що Національний заповідник «Софія Київська» відреставрує покрівлі, конструктивні системи та позолоту куполів Софійського собору за майже 80 млн грн. Українці протестують проти реконструкції під час війни та звернулися до Держаудитслужби щодо недоречності проведення таких робіт.

У столиці планують виділити 2 млн грн на замовлення та друк квитанцій за спожите тепло.