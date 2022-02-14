Авіакомпанія SkyUp відновила польоти в Україну та продаж квитків

SkyUp у повному обсязі залишається в українському небі

Завдяки спільним діям авіакомпанії та уряду SkyUp залишається в українському небі у повному обсязі. Авіаперевізник працює у штатному режимі. SkyUp Airlines відновлює продаж квитків на всі рейси, йдеться в повідомленні пресслужби компанії.

«Ми раді повідомити пасажирам, що продаж квитків знову відкритий на всі дати, а SkyUp у повному обсязі залишається в українському небі, – коментує Дмитро Сєроухов, генеральний директор SkyUp Airlines. – Перемовини зі страховиками були складними, й наші закордонні партнери продовжують регулярно оцінювати власні ризики й вести моніторинг ситуації. Однак зараз спільними зусиллями з Міністерством інфраструктури України та урядом ми зуміли досягти результатів – польоти в Україну залишаються безпечними й захищеними. Це чудовий приклад ефективної співпраці бізнесу й держави, але головне — гарантія всім пасажирам, що вони можуть спокійно планувати подорож».

Раніше ескалація інформаційної ситуації навколо України призвела до того, що ряд страхових компаній повідомили про припинення страхування літаків для польотів над Україною. Це створювало ризик обмеження польотів у повітряному просторі України.

Раніше стало відомо, що авіакомпанія SkyUp тимчасово припинила продаж квитків на вильоти з 14 по 16 лютого.

Станом на 14 лютого більшість авіакомпаній продовжують здійснювати міжнародне повітряне сполучення у звичайному режимі. Про це повідомили в пресслужбі міжнародного аеропорту Бориспіль.

Водночас через загрозу можливого вторгнення Росії, норвезька авіакомпанія Norwegian вирішила припинити польоти над Україною.

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