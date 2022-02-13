Авіакомпанія призупинила продаж квитків на вильоти з 14 по 16 лютого

Авіакомпанія SkyUp тимчасово припиняє продаж квитків на вильоти з 14 по 16 лютого, повідомляє пресслужба компанії. Причина – рішення найбільших світових страхових компаній припинити страхування літаків для польотів у повітряному просторі України. Власники повітряних суден – лізингодавці – вимагають якнайшвидшого повернення літаків на територію ЄС. Таке рішення пов'язане з підвищеними ризиками початку бойових дій.

«Ситуація, яка склалася, потребує вирішення на державному рівні. Наразі ми працюємо спільно з державними структурами для пошуку варіантів розв’язання проблеми, – зазначає Дмитро Сєроухов, генеральний директор SkyUp. – Ми робимо все можливе, щоб продовжувати виконувати рейси у штатному режимі, але не можемо ігнорувати вимоги лізингодавців. Ми тимчасово припинили продаж квитків на вильоти з 14 по 16 лютого 2022 року та очікуємо на вирішення ситуації».

Ситуація обговорюється на державному рівні, щоб авіакомпанії мали можливість продовжувати польоти в Україну.

12 лютого 2022 року найбільші світові страхові компанії повідомили українських авіаперевізників про те, що протягом 48 год. припиняють страхування літаків для польотів у повітряному просторі України.

Нагадаємо, рейс української авіакомпанії SkyUp з острова Мадейра до Києва здійснив посадку в Кишиневі через ситуацію в Україні.

Авіакомпанія SkyUp заявила, що зуміла домовитися про посадку у найближчому до території України аеропорту – у Кишиневі – та організувати трансфер для 175 пасажирів до Києва. Також всі пасажири були забезпечені харчуванням.

У компанії заявили, що вони разом із Посольством України в Молдові забезпечать повернення пасажирів до України.

Раніше повідомлялося, що лоукостер Wizz Air вирішив зменшити кількість літаків, що базуються в аеропорту «Київ» (Жуляни). Ця інформація відображена у звіті авіакомпанії за підсумками останнього кварталу 2021 року.

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