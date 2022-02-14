Скасування авіарейсів до України через загрозу війни: що відомо

Деякі авіаперевізники скасували рейси до України через загрозу початку бойових дій

Попри те, що деякі авіаперевізники скасували рейси до України через загрозу початку бойових дій на території держави, станом на 14 лютого більшість авіакомпаній продовжують здійснювати міжнародне повітряне сполучення у звичайному режимі. Про це повідомляє пресслужба міжнародного аеропорту Бориспіль.

Скасування деяких міжнародних авіарейсів було спричинене тим, що напередодні світові страхові компанії повідомили українських перевізників про припинення страхування літаків через підвищену загрозу загострення військового конфлікту та повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Йдеться про те, що якщо внаслідок військових дій в Україні гіпотетично постраждає літак, то страхова компанія і перестраховики відмовляються покривати цей збиток. Аналогічно вони не покриватимуть ризики, якщо раптом літак буде збитий під час воєнних дій та впаде на житловий будинок, місто, завод, чим завдасть шкоди третім особам.

Через це, зокрема, на минулих вихідних літак українського лоукостера SkyUp, що виконував рейс за маршрутом Фуншал (Мадейра, Португалія) – Бориспіль (Україна), не отримував дозвіл на перетин повітряного простору України та вимушено сів в аеропорту Кишиніва (Молдова).

Як відомо станом на 14 лютого, кілька авіакомпаній тимчасово скасували свої рейси на територію України, зокрема:

Нідерландська авіакомпанія KLM скасувала всі свої рейси з 13 лютого до 17 лютого;

FLY-DUBAI (державна авіакомпанія ОАЕ) змінила графіки з 14 лютого до 28 лютого (прибуття о 17.25, замість 22.35, а відправлення о 18.25, замість 23.25);

катарська авіакомпанія Qatar Airways скасувала рейс 14 лютого, оскільки буде виконувати його на більшому повітряному судні за розкладом;

казахський авіаперевізник Air Astana змінив розклад рейсу XKC 201 202.

Наразі головні повітряні ворота України, аеропорт Бориспіль, та інші міжнародні летовища продовжують працювати у штатному режимі.

В аеропорту Бориспіль радять пасажирам уважно стежити за інформацією про розклад руху літаків на онлайн-табло. А з питань скасування чи затримки рейсів закликають звертатися безпосередньо до авіакомпаній.

Раніше повідомлялося, що аеропорт Праги припинив оголошувати рейси в Україну російською мовою.

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