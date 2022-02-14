Норвезька авіакомпанія зупиняє польоти над Україною

У компанії зазначили, що після катастрофи MH17 взагалі уникали польотів над сходом України

Авіакомпанія використовувала авіаційний простір західної частини України для польотів до Угорщини чи Туреччини

Через загрозу можливого вторгнення Росії, норвезька авіакомпанія Norwegian вирішила припинити польоти над Україною. Про це заявив директор з комунікацій авіакомпанії Есбен Туман в ефірі норвезького телеканалу TV 2.

Авіакомпанія не літає конкретно до аеропортів України, але використовує авіаційний простір західної частини держави для польотів, наприклад, до Угорщини чи Туреччини.

У компанії зазначили, що після катастрофи MH17 взагалі уникали польотів над сходом України. «Ми ухвалили це рішення на основі комплексної оцінки безпеки, тому вирішили призупинити польоти над Україною до особливого розпорядження. Безпека завжди на першому місці», – заявив Туман.

Нагадаємо, Комітет Верховної Ради України з питань бюджету погодив перерозподіл видатків Державного бюджету України передбачений розпорядженням Кабінету Міністрів України, прийнятим на позачерговому засіданні 13 лютого 2022 р. Передбачається виділення з Резервного фонду державного бюджету 16.6 млрд грн міністерству інфраструктури України (далі - міністерство) для гарантування безпеки польотів у повітряному просторі України в період з 14 лютого 2022 р. до врегулювання зовнішньополітичних загроз.

Нагадаємо, міжнародні рейси продовжують прибувати в Україну, незважаючи на новини про закриття повітряного простору над країною. Раніше народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що з 14 лютого з 16:00 за Києвом повітряний рух в Україні буде припинено.

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